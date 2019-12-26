США взялись за порятунок Білорусі

Американський державний секретар Майк Помпео може відвідати Білорусь вже на початку січня.

Якщо ця інформація підтвердиться, Помпео стане другим за кілька місяців високопоставленим американським чиновником, який прибуде до Мінська і зустрінеться з президентом Олександром Лукашенком. І це при тому, що протягом десятиліття між Сполученими Штатами і Білоруссю не те що не було офіційних контактів на вищому рівні – навіть послів і тих не було.

До слова: Лукашенко запропонував Росії увійти до складу Білорусі

Те, що на цьому тлі Мінськ відвідує спочатку радник президента США з національної безпеки, а тепер і державний секретар, означає одне: у Вашингтоні побоюються, що Білорусь може просто зникнути. Адже американські політики звикли довіряти не публічним заявам і не чутками з телеграм-каналів, а інформації своїх розвідувальних служб. І вони не можуть не бачити, що в аншлюсу Білорусі можуть бути свої наслідки. І з політичної, і з військової точки зору. І вони намагаються не просто утримати Олександра Лукашенка від цього аншлюсу – ясно адже, що і сам білоруський президент не є його прихильником – але і показати Кремлю, що у Вашингтоні стурбовані не на жарт.