ССО України продовжують ловити росіян "пачками"

Сили спеціальних операцій України продовжують успішно знешкоджувати окупантів. Кількість полонених загарбників збільшується.

Фото чергових окупантів з'явилися у телеграм-каналі. Також опублікували фото документів російських загарбників.

Зверніть увагу "Ви – наша ціль №1": ССО передали "привіт" артилеристам РФ, які обстрілюють українські міста

ССО України вже передали "вітання" російським артилеристам. Через жахливі обстріли українських міст, тепер путінські артилеристи – головна ціль наших військових.



ССО знешкоджують путінських загарбників / Фото з телеграм-каналу "Останній Блокпост"

Військові ССО України пояснили, що інформація щодо загарбників – вже у нас. Тож знешкодження російських окупантів – питання лічених хвилин.

Окупанти потрапили в полон / Фото з телеграм-каналу "Останній Блокпост"



Росіяни потрапили в полон / Фото з телеграм-каналу "Останній Блокпост"

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