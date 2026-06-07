ССО уразили нафтобазу та нафтовий термінал в окупованому Криму

Уночі проти 7 червня Сили спеціальних операцій здійснили низку ударів по нафтосховищах у Криму. Ціллю атаки стала, зокрема, нафтобаза "Семиколодезянська".

Деталі операції розповіли на сторінці ССО.

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Що відомо про атаку на Крим?

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій завдали ударів по нафтобазі "Семиколодезянська" та нафтовому терміналу в окупованому Криму.

Довідка. Нафтобаза "Семиколодезянська", розташована в селищі Єди-Кую приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту, використовується російськими силами як проміжний пункт для зберігання й транспортування пального, зокрема дизелю, мазуту та бітуму.



Об'єкт має дев'ять резервуарів різної місткості (від 700 до 3000 кубічних метрів), з яких паливо розподіляється для потреб окупаційних військ на території Криму та інших окупованих регіонів.

Ураження нафтових об'єктів у Криму: дивіться відео ССО

Окремо в районі Феодосії українські безпілотники уразили морський нафтовий термінал, розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Це великий перевалковий комплекс, де нафтопродукти перекачують із залізничних цистерн у морські судна. Він має резервуарний парк на сім ємностей обсягом 10 – 20 тисяч кубічних метрів і використовується для забезпечення паливом окупованого Криму, зокрема як резервна логістична база.

Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності,

– наголосили в ССО.

До речі, окупаційні джерела повідомили про нічний удар безпілотників по Чонгарському мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою частиною. Внаслідок атаки було пошкоджено дорожнє покриття, рух через пункт пропуску Джанкой призупинили. При цьому росіяни навіть оприлюднили схеми своїх логістичних маршрутів, які можуть бути корисними для подальних ударів СОУ.