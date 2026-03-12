На сотні кілометрів у тил ворога: ССО показали відео, як випалювали "очі" ППО в Криму
- ССО України завдали ударів по ворожих об'єктах на окупованих територіях.
- Мова про Крим, Донеччину та Запоріжжя.
Сили спеціальних операцій ефективно працюють по окупантах. І ефектно – вони виклали відео успішних ударів.
Про це розповіли в ССО. Важливо, що ударам сприяли підпільники Руху опору на окупованих територіях.
Як ССО вдарили по Криму?
Це зробили підрозділи Middle-strike, тобто ті, які проводять удари середньої дальності вглиб території ворога – до кількох сотень кілометрів. Судячи з ролика бійців, уражень було по декілька.
Робота ССО по Криму, окупованих Донеччині та Запоріжжю: дивіться відео
ССО завдали ударів по ворожому арсеналу на окупованій Донеччині, радіолокаційній станції в окупованому Севастополі, складу розвідувальних БПЛА та складу матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) ворога на Запоріжжі,
– мовиться в дописі.
Зокрема, в Широкій Балці Донецької області знищили склад ракетно-артилерійського озброєння – і боєприпаси там досі детонують.
У Севастополі знищено РЛС 64Н6Е та її антену, які були "очима" для ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.
Окрім цього в Новозлатополі уражено склад дронів, а в Мар'янівці на Запоріжжі – склад МТЗ.
"Знищення ворожих арсеналів, складових ППО та складів МТЗ суттєво підриває наступальні й обороні спроможності противника. ССО продовжуватимуть асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", – підсумували військові.
11 березня в Генштабі повідомили, що Сили оборони уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" на окупованому Запоріжжі та командний пункт в районі Авдіївки.