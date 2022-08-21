Успішна операція: як ССО рятували українців, які підпали під примусову мобілізацію окупантами

Українські військові врятували 2 чоловіків з фейкової республіки у Луганській області. російські окупанти хотіли мобілізувати їх у своє військо.

Українці не хотіли стати "гарматним м'ясом" для росіян. То ж вони вирішили зв'язатися з військовим та відомим активістом з Донецька Віталієм Овчаренком.

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Як врятували мобілізованих з Луганська

Овчаренко узгодив з чоловіками час і місце "зустрічі", після того їх евакуювали у безпечне місце. За домовленістю, мешканці Луганщини не будуть брати участь в бойових діях. Їм надали притулок та можливість повернутись до мирного життя далеко від лінії фронту.

У ході ретельно спланованої спільної операції, учасники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm спільно з бійцями ССО України зустріли 2 громадян України, які підпали під примусову мобілізацію в "лнр", але прийняли правильне рішення,

– розповів Роман Бурко.

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росіяни мобілізували чоловіка з однією ногою

18 серпня російські окупанти забрали чоловіка з інвалідністю просто з автобусної зупинки. Випадок трапився у Сніжному Донецької області. Місцевого мешканця, у якого немає однієї ноги, закинули в автобус та повезли для мобілізації. Милиці залишилися на вулиці.

Джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що чоловік просто вийшов на перекур. У цей момент під'їхав автобус з окупантами й ті заявили, що без нього не справляться.

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