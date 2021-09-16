Сталь "Метінвесту" використовували для створення унікального транспортного хабу на Манхеттені

Транспортний вузол "Oculus" – одна з головних визначних пам'яток Нью-Йорка. Він з'єднує 11 ліній метро, станцію приміських поїздів та вміщує в себе торговий центр.

Ця пам’ятка була виготовлена з 11,5 тисячі тонн сталі, 1 тисяча тонн якої виробництва компанії Metinvest Trametal, розповіли в спецпроєкті групи "Метінвест". Він присвячений 15-річчю групи.

Транспортний вузол Всесвітнього торгового центру об'єднує станцію PATH з громадським транспортом і торговим комплексом. Об'єкт загальною площею 800 тис. кв. метрів є третім за величиною транспортним центром Нью-Йорка і розташований у фінансовому кварталі Манхеттена.

Але через теракти 11 вересня цей район було повністю зруйновано. Проте незабаром почалася реконструкція, а в 2016 році відбулось відкриття наземної конструкції Oculus.

Над її дизайном працював іспанський архітектор Сантьяго Калатрава. Зовні будівля являє собою птаха. Білі сталеві ребра утворюють еліптичний купол висотою 50 м. Архітектор пояснював, що конструкція повинна стати символом відродження міста.

"Нова будівля має викликати почуття надії, стати символом відродження Нью-Йорка після трагічних подій початку 2000-х", – відзначає Сантьяго Калатрава.

"При створенні Oculus було використано 11,5 тис. тонн сталі. З них 1 тис. тонн – виробництва Metinvest Trametal. Всередині будівлі з металу і скла розташовано просторий освітлений хол – 110 м на 35 м, уздовж якого двома рівнями вишикувалися магазини. Oculus має два наскрізних виходи, а також доступ на залізничну платформу до потягів", – йдеться в матеріалі.