Проте загоряння погасили ще до їх приїзду за допомогою вогнегасника. Про це повідомили журналістам у ДСНС Одещини приблизно о 13:30.

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Спалахнув офісний кулер

Попередньою причиною пожежі вважають займання офісного кулера. Люди внаслідок інциденту не постраждали. На відео, яке оприлюднили очевидці, помітно, що в момент загоряння йшло дуже багато чорного диму.

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Про те, що вогонь повністю погасили порошковим вогнегасником, повідомили приблизно через 5 хвилин. У цей момент туди вже прямували одразу кілька автомобілів ДСНС. Внаслідок інциденту почорніла частина вікон стадіону.

Рятувальники під стадіоном "Чорноморець" / Фото "Думская"