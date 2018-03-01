"Сталеві яйця" для Гройсмана: у Києві пройшов марш екс-працівників секс-індустрії

Сьогодні, 1 березня, колишні та діючі працівниці секс-індустрії вийшли на акцію під будинок уряду з вимогами скасувати кримінальну відповідальність за заняття проституцією. Вони чекали, що прем'єр Гройсман вийде до них, але цього не сталося, тому учасники акції влаштували яскравий перформанс. Прийшли під кабмін і противники декриміналізації секс-індустрії.

Колишні повії, ті, що досі практикують та весела вистава із маскою прем'єра. Не зважаючи на заметіль, в Києві відбувся другий марш працівників секс-індустрії, або як його називають неофіційно – "Марш повій".

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Полтавчанка Яна – екс-повія. Вона розповіла, що працівниці секс-індустрії зовсім не захищені перед свавіллям поліції, яка постійно вимагає хабарі, прикриваючи їх діяльність. Варто зазначити, що учасники акції не вимагають легалізувати проституцію, а лише хочуть, аби скасували кримінальну та адміністративну відповідальність за надання секс-послуг.

Учасники акції перед Кабміном організували перформанс. Там уявний прем'єр нібито підтримує їхні вимоги, а йому за це вручили символічний подарунок за таке сміливе рішення – перші сталеві яйця українського політика.

Далі учасники акції рушили до іншої владної будівлі – Верховної Ради. Проте, як всі знають, там розташоване наметове містечко прихильників Міхеїла Саакашвілі. Але марш до наметового містечка вирішив не йти, а зупинився за декілька десятків метрів. Потім нагороду вручили псевдо-спікеру Ради Андрію Парубію, який пообіцяв ухвалити необхідні поправки до закону.

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На акцію прийшли також і противники декриміналізації секс-послуг.

Проституція – це недопустиме явище в нашому суспільстві і ми виступаємо за шведську модель боротьби з цим явищем: це декриміналізація жінки, яка вимушена займатися проституцією та притягнення до відповідальності чоловіка-клієнта, тобто "покупця",

– зазначила Вікторія.

Під Адміністрацією Президента на учасників акції вже чекав новий вертеп із псевдо-можновладцями. Веселим перформансом, активісти хотіли привернути увагу до проблем 80 тисяч жінок та чоловіків. Адже зараз їм допомагають лише соціальні працівники.



Ми хочемо, щоб підписали цей закон про декриміналізацію. В подальшому, можливо, як в інших країнах – легалізували проституцію, щоб дівчата могли сплачувати податок. Натомість вони мали б свої права та захист,

– розповіла соціальна працівниця Юлія Князюк.

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Варто зазначити, 3 березня у світі відзначається День працівника секс-індустрії і учасники акції сподіваються, що хоча б цього дня їх почують. Проте, поки що змінювати законодавство чиновники не збираються.