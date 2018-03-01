11:59
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Сталеві яйця" для Гройсмана: у Києві пройшов марш екс-працівників секс-індустрії

19:40, 1 березня 858 Читать новость на русском

Сьогодні, 1 березня, колишні та діючі працівниці секс-індустрії вийшли на акцію під будинок уряду з вимогами скасувати кримінальну відповідальність за заняття проституцією. Вони чекали, що прем'єр Гройсман вийде до них, але цього не сталося, тому учасники акції влаштували яскравий перформанс. Прийшли під кабмін і противники декриміналізації секс-індустрії.

Колишні повії, ті, що досі практикують та весела вистава із маскою прем'єра. Не зважаючи на заметіль, в Києві відбувся другий марш працівників секс-індустрії, або як його називають неофіційно – "Марш повій".

Читайте також: Вакарчук у США долучився до акції на підтримку Сенцова: з'явились фото

Полтавчанка Яна – екс-повія. Вона розповіла, що працівниці секс-індустрії зовсім не захищені перед свавіллям поліції, яка постійно вимагає хабарі, прикриваючи їх діяльність. Варто зазначити, що учасники акції не вимагають легалізувати проституцію, а лише хочуть, аби скасували кримінальну та адміністративну відповідальність за надання секс-послуг.

Учасники акції перед Кабміном організували перформанс. Там уявний прем'єр нібито підтримує їхні вимоги, а йому за це вручили символічний подарунок за таке сміливе рішення – перші сталеві яйця українського політика.

Далі учасники акції рушили до іншої владної будівлі – Верховної Ради. Проте, як всі знають, там розташоване наметове містечко прихильників Міхеїла Саакашвілі. Але марш до наметового містечка вирішив не йти, а зупинився за декілька десятків метрів. Потім нагороду вручили псевдо-спікеру Ради Андрію Парубію, який пообіцяв ухвалити необхідні поправки до закону.

Читайте також: У Києві відбулися акції приурочені 4 річниці анексії Криму

На акцію прийшли також і противники декриміналізації секс-послуг.

Проституція – це недопустиме явище в нашому суспільстві і ми виступаємо за шведську модель боротьби з цим явищем: це декриміналізація жінки, яка вимушена займатися проституцією та притягнення до відповідальності чоловіка-клієнта, тобто "покупця",
– зазначила Вікторія.

Під Адміністрацією Президента на учасників акції вже чекав новий вертеп із псевдо-можновладцями. Веселим перформансом, активісти хотіли привернути увагу до проблем 80 тисяч жінок та чоловіків. Адже зараз їм допомагають лише соціальні працівники.


Ми хочемо, щоб підписали цей закон про декриміналізацію. В подальшому, можливо, як в інших країнах – легалізували проституцію, щоб дівчата могли сплачувати податок. Натомість вони мали б свої права та захист,
– розповіла соціальна працівниця Юлія Князюк.

Читайте також: Під Білим домом влаштували "лежачий протест": промовисті кадри

Варто зазначити, 3 березня у світі відзначається День працівника секс-індустрії і учасники акції сподіваються, що хоча б цього дня їх почують. Проте, поки що змінювати законодавство чиновники не збираються.

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини України Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
3207
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1819
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2219
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1535
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1350
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук