Стали жити гірше: реальні доходи українців знизились вперше за 4 роки
Цьогоріч українці стали жити гірше, ніж у 2019 році. Реальні доходи громадян у другому кварталі скоротились на понад 7%.
Це стало першим таким значним падінням реальних доходів за останні 4 роки. Про це повідомили у Державній службі статистики України.
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За їхніми даними, доходи населення України склали 867, 5 мільярдів гривень. Тоді як витрати – 865,6 мільярда гривень.
За даними статистичного відомства, приріст заощаджень у 2019 році склав 1,9 мільярда гривень. А дохід, розрахований на одну особу, становив 15 566 гривень. У другому кварталі 2019 року трохи більше – 16 345 гривень.
Витрати ж населення у першому кварталі 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року збільшилися на 8,6%.
Що таке реальний дохід?
- Реальний дохід – це сума товарів і послуг, які можна придбати на грошові доходи. Розбіжність між реальними і номінальними доходами утворюється через інфляцію, податки і натуральні трансферти.
- Реальний дохід розраховується як відношення номінального доходу до індексу цін.