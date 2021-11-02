Коли Рада розгляне кадрові зміни в уряді

На позачерговому засіданні 3 листопада Верховна Рада розпочне процес кадрових змін у Кабінеті міністрів України. Народні депутати розглядатимуть питання відставки одразу 5 міністрів.

Призначення нових міністрів відбудеться ймовірно на наступному засіданні парламенту. Засідання Верховної Ради 3 листопада стосуватиметься лише звільнень.

Цікаво Таран подав до Ради заяву про відставку

Кого можуть звільнити нардепи

Усі міністри, питання про звільнення яких виноситимуть на голосування, напередодні написали відповідні заяви. Зокрема, нардепи можуть відправити у відставку:

Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки;

Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Олега Уруського з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України;

Андрія Тарана з посади міністра оборони.

Хто може замінити звільнених міністрів