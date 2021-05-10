Стало відомо, скільки коштують COVID-вакцини для бюджетів різних країн

Єдиного комерційного світового ринку вакцин від COVID-19 не існує. Ціна встановлюється виключно державними контрактами на основі домовленостей у кожному конкретному випадку.

Так, у первинних угодах з урядом США вакцина Pfizer/BioNTech коштує 19,5 долара за дозу у порівнянні з 15 доларами за Moderna, 16 доларами за Novavax, 10 доларами за Johnson & Johnson та 4 доларами за AstraZeneca.

Ізраіль в середньому платить 23,5 долари за дозу Pfizer/BioNTech та Moderna. Така ціна була обумовлена наданням можливості отримувати дострокові поставки. Ізраїль погодився також надати Pfizer анонімні дані про стан здоров'я всіх своїх громадян як частину угоди.

У грудні минулого року держсекретар Бельгії Єва Де Блікер поділилася у твітері цінами на вакцини, а також кількістю доз, закуплених її урядом. Згідно з твітом, різниця в цінах між окремими виробниками величезна. Найдорожчим є препарат американської компанії Moderna по 18 доларів за дозу.

Вакцини від компанії BioNТech та її американського партнера Pfizer обійшлись трохи дешевше – 12 доларів. Поміж ними Johnson & Johnson за 8,50 долара. Вакцина AstraZeneca наразі є найдешевшою для Бельгії – 1,78 євро за дозу.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов повідомив, що 2,7 мільйона доз вакцини Pfizer вдалося завдяки його дипломатичним зусиллям придбати за ціною 19,50 євро за штуку. Він також додав, що експерти повинні встановити набагато вищі обсяги витрат на закупівлю вакцин в бюджеті Болгарії на наступний рік.

У січні 2021 року уряд Польщі прогнозував закупівлю понад 60,52 мільйона доз вакцин проти COVID-19 протягом 2021 року, та більше ніж 1,52 мільйона вже у 2022. Середня вартість однієї дози вакцини закладалась приблизно 10 доларів. Станом на сьогодні ціна дози вакцини Pfizer становить близько 19 доларів.

Уряд Австрії 5 травня вирішив придбати 42 мільйони додаткових доз вакцини на 2022-2023 роки. Для цього наразі закладають 800 мільйонів євро з можливістю збільшення цієї суми. Загальна сума витрат на придбання та замовлення 72,5 мільйона доз вакцин (законтрактовані на сьогодні) становить 1,2 мільярда євро.

На початку року Австрія вирішила закупити 6 мільйонів доз додаткової вакцини. Завдяки цим додатковим дозам, які коштують 73 мільйони євро, кількість вакцин зросте до 30,5 мільйона доз. При цьому їхня сукупна вартість обійдеться країні 388,3 мільйона євро.

Південна Африка платила в січні 5,25 долара за дозу вакцини AstraZeneca, що вдвічі перевищує ціну у 2,15 долара за дозу, яку платить ЄС. Уряду Південної Африки у виробника було пояснено, що 5,25 долара – це встановлена ціна для країни, яку Світовий банк класифікує як державу з середнім рівнем доходу. При цьому інші країни з високим рівнем доходу отримують знижку через зроблені інвестиції в дослідження та розробку вакцин.

З 11,7 мільярда фунтів стерлінгів, які Велика Британія планує витратити на свою програму вакцинації, лише на 2,9 мільярда країна планує закупити вакцини. Таким чином буде забезпечено 267 мільйонів доз п'яти різних типів вакцин (за даними Державного аудиторського управління).