Стало відомо кого затримала поліція за підозрою у вбивстві Ірини Ноздровської

Підозрюваним у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської є Юрій Россошанський – батько Дмитра Россошанського, який на смерть збив на автомобілі сестру Ірини Світлану Сапатінську.

Про це INSIDER повідомили джерела в правоохоронних органах.

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Варто зазначити, що саме Юрій Россошанський погрожував Ірині Ноздровській у залі суду, під час останнього засідання в Апеляційному суді Київської області, коли захист винуватця ДТП Дмитра Россошанського ледь не домігся його звільнення з-під варти за амністією. Однак суд у підсумку постановив відправити справу до суду першої інстанції та продовжив йому арешт на 60 діб. Раніше Россошанського засудили до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 січня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві юриста Ірини Ноздровської. Однак у поліції поки не називають імені затриманого. При цьому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проти підозрюваного були зібрані вагомі докази.



Тіло Ірини Ноздровської знайшли на Київщині 1 січня 2018 року. Зникла ж правозахисниця 29 грудня. Якраз після того, як відбувся суд у справі загибелі її сестри. Ту два роки тому насмерть збив племінник Вишгородського судді. І саме Ноздровська домоглася, аби його посадили на сім років. Поховають Ірину Ноздровську у її рідному селі Демидів, що під Києвом, 9 січня.