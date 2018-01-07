Стало відомо про першу жертву вибуху біля метро у Стокгольмі
16:33, 7 січня 860 Читать новость на русском
Внаслідок вибуху біля станції метро у Стокгольмі загинула одна людина.
Про це повідомили у місцевій поліції, пише Аftonbladet.
Інцидент стався у неділю, 7 січня. Перехожий помітив на тротуарі біля входу в метро якийсь предмет, підібрав його і річ вибухнула. Чоловіка госпіталізували з важкими пораненнями. Також ще одна жінка нині перебуває у медзакладі із травмами обличчя.
Пізніше чоловік від серйозних ушкоджень помер у лікарні.
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Видання зазначає, що найвірогідніше мова йде про вибух ручної гранати. Разом з тим, правоохоронці заявили, що немає підстав припускати, що вибух біля метро був спрямований проти цих двох постраждалих.
Джерело: 24 Канал
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