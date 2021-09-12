У Стамбулі тисячі людей протестують проти карантинних обмежень

В одному з найбільших міст Туреччини понад 2 тисячі людей вийшли на вулиці з протестом. Вони обурені новими карантинними правилами у країні та вимагають не порушувати їхні "права особистості".

Протестувальники виступають проти обов'язкових сертифікатів вакцинації та регулярних тестів на коронавірус.

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Загалом у протесті у Стамбулі взяли участь понад 2 тисячі турків. Люди без масок вигукували гасла, тримали плакати та турецькі прапори, а також співали пісні на захист того, що вони називали "права особистості".

Ця пандемія триває з ще більшими обмеженнями наших свобод, і їй немає кінця. Маски, вакцини, ПЛР-тести можуть стати обов'язковими. Ми тут, щоб висловити своє невдоволення цим,

– сказав один із протестувальників.

Як минув протест у Стамбулі: дивіться відео

Про які карантинні правила мовиться

Раніше уряд країни почав вимагати докази вакцинації або негативного результату тесту на COVID-19 для всіх користувачів:

міжміських літаків,

автобусів,

поїздів.

А також для тих, хто відвідує великі заходи, такі як концерти або театральні вистави. Натомість всі невакциновані шкільні співробітники зобов'язані здавати ПЛР-тест.

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