У Стамбулі тисячі людей протестують проти карантинних обмежень
Джерело:BBC News
В одному з найбільших міст Туреччини понад 2 тисячі людей вийшли на вулиці з протестом. Вони обурені новими карантинними правилами у країні та вимагають не порушувати їхні "права особистості".
Протестувальники виступають проти обов'язкових сертифікатів вакцинації та регулярних тестів на коронавірус.
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Загалом у протесті у Стамбулі взяли участь понад 2 тисячі турків. Люди без масок вигукували гасла, тримали плакати та турецькі прапори, а також співали пісні на захист того, що вони називали "права особистості".
Ця пандемія триває з ще більшими обмеженнями наших свобод, і їй немає кінця. Маски, вакцини, ПЛР-тести можуть стати обов'язковими. Ми тут, щоб висловити своє невдоволення цим,
– сказав один із протестувальників.
Як минув протест у Стамбулі: дивіться відео
Про які карантинні правила мовиться
Раніше уряд країни почав вимагати докази вакцинації або негативного результату тесту на COVID-19 для всіх користувачів:
- міжміських літаків,
- автобусів,
- поїздів.
А також для тих, хто відвідує великі заходи, такі як концерти або театральні вистави. Натомість всі невакциновані шкільні співробітники зобов'язані здавати ПЛР-тест.
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Яка ситуація з COVID-19 у Туреччині
- Приблизно 64% турків отримали дві дози щеплення. У межах національної програми провели понад 100 мільйонів щеплень.
- Попри це, ситуація з COVID-19 продовжує бути напруженою. Там щодня фіксують приблизно по 23 тисячі нових випадків захворювання.