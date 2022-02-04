"Стане 51-им штатом": українці відповіли на тренд американців у тіктоці й створили новий

Американські користувачі тіктоку запустили тренд, у якому вони переконують, що якщо вони опиняться в Україні з кількома своїми речима, то нібито за пів години вирішать усі наші проблеми, або й зроблять нашу країну 51-им штатом США. Українці не залишили такі заяви без відповіді.

Українці впевнені, що для американців не все би було так легко, як здається, якщо вони б потрапили до нашої країни "вирішувати наші проблеми". 24 канал зібрав трендові відео американців і не менш популярні відповіді на них від українців.

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Українці відповіли американцям

Якщо коротко, то новий американський тренд виглядає так: "Скиньте мене в Україні з набором моїх речей і за пів години вона стане 51-им штатом" чи "за пів години поставлю Росію на коліна" та інші варіації. Пропонуємо переглянути вам кілька таких роликів.

Американський тренд у тіктоці: дивіться відео

Відповідь українців на такий тренд не забарилася. То ж вони пропонують запасатися самогоном, дисками з піснями українських естрадників, мівіною та іншими речима, і довести американцям, що не все так просто. Щобільше, блогерка під нікнеймом kraplia запропонувала українізувати тренд.

Робимо такий же тренд, але українською,

– так блогерка підписала свій ролик

Що з цього вийшло – пропонуємо поглянути у підбірці.

Відповідь українців на американський тренд: дивіться відео

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