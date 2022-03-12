Станеться повне фіаско, – спікерка Тихановської про ймовірний наступ Білорусі на Україну

Володимир Путін хоче втягнути у війну з Україною Білорусь. Олександр Лукашенко розуміє, що це буде справжнім провалом, тому намагається викрутитися.

Про це в ефірі 24 каналу сказала спікерка Світлани Тихановської Анна Красуліна. Вона наголосила, що білоруська армія не хоче воювати.

До теми Якщо Білорусь вступить у війну, до Третьої світової залишиться один крок, – військовий експерт

"Білоруська армія не хоче воювати. Тим паче проти України. Тим паче коли вони бачать, що відбувається", – зазначила Красуліна.

Насправді станеться повне фіаско (якщо Білорусь піде у наступ – 24 канал), Лукашенко вже про це здогадується, а Путін – ще ні,

– заявила спікерка.

Чому Лукашенко намагається викрутитись

У Білорусі розуміють, що це не бліцкриг.

"Лукашенко хотів тихенько приєднатись і пройти парадом. Він хотів військом погуляти і зайти в Київ, стояти поруч з Путіним у ролі союзника. Однак, знаючи стан білорусів у бойових військах, вони не такі вже й бойові", – запевнила Красуліна.

Також є велика перевага у тому, що створюються білоруські формування в українській армії.

Якщо білоруські війська кинуть проти України – вони знатимуть, куди перейти. У них тепер є точка переходу: не полон, не дезертирство, а воювання на боці білоруського народу. Це небезпечно для Лукашенка і він це розуміє,

– підсумувала спікерка Тихановської.

Красуліна про можливий наступ Білорусі: дивіться відео