Станеться повне фіаско, – спікерка Тихановської про ймовірний наступ Білорусі на Україну
Володимир Путін хоче втягнути у війну з Україною Білорусь. Олександр Лукашенко розуміє, що це буде справжнім провалом, тому намагається викрутитися.
Про це в ефірі 24 каналу сказала спікерка Світлани Тихановської Анна Красуліна. Вона наголосила, що білоруська армія не хоче воювати.
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"Білоруська армія не хоче воювати. Тим паче проти України. Тим паче коли вони бачать, що відбувається", – зазначила Красуліна.
Насправді станеться повне фіаско (якщо Білорусь піде у наступ – 24 канал), Лукашенко вже про це здогадується, а Путін – ще ні,
– заявила спікерка.
Чому Лукашенко намагається викрутитись
У Білорусі розуміють, що це не бліцкриг.
"Лукашенко хотів тихенько приєднатись і пройти парадом. Він хотів військом погуляти і зайти в Київ, стояти поруч з Путіним у ролі союзника. Однак, знаючи стан білорусів у бойових військах, вони не такі вже й бойові", – запевнила Красуліна.
Також є велика перевага у тому, що створюються білоруські формування в українській армії.
Якщо білоруські війська кинуть проти України – вони знатимуть, куди перейти. У них тепер є точка переходу: не полон, не дезертирство, а воювання на боці білоруського народу. Це небезпечно для Лукашенка і він це розуміє,
– підсумувала спікерка Тихановської.
Красуліна про можливий наступ Білорусі: дивіться відео