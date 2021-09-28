Дід, напившись бояришнику (чи отримавши чергову порцію рублів) заявив, що Україна створює якісь навчально-тренувальні табори начебто для агресії проти Білорусі та збирається розміщувати на кордоні ракети відповідної дальності. Не знаю, як наша влада, а я сприймаю це як пряму погрозу нашій країні.

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Три позиції з цього приводу

Лукашенко не просто чорт, який має щонайменше сидіти за всі злочини проти власного народу, а звичайна жалюгідна говоряча голова Путіна. Йому наврядчи дозволено відкривати рота, якщо це не погоджено з Кремлем. А отже вустами свого генерал-губернатора Росія передає нам привіт. Сигнал отримано. Президент і влада має негайно вжити всіх заходів щодо зміцнення нашого кордону з Республікою Білорусь. Якщо розпочнеться повномасштабна агресія, ворог спокійно може зайти звідти. А це 150 км до Києва. Три танкових переходи. 6 хвилин льоту надзвукового фронтового бомбардувальника СУ-24 від кордону на швидкості 1500 км/год. Це питання національної безпеки. І цим треба займатись ВЖЕ. Київ і Мінськ понині лишаються містами-побратимами. Мінськ, контрольований режимом узурпатора Лукашенка, з якого лунають погрози і звідки спокійно може вирушити армія агресора. Інститут побратимства - це не про дружбу між народами чи громадами міст, це про співпрацю і дружні відносини між офіційними адміністраціями міст, обмін досвідом і кооперацію. Народ Білорусі, який бореться за свою свободу - наш друг і союзник. Лукашенко і сьогоднішній офіційний Мінськ – наш ворог і посіпака держави-агресора. Станом на сьогодні побратимство з Мінськом неможливе.

Я зареєструвала проєкт рішення Київради про розірвання побратимства з Мінськом.

Це політичний жест, здебільшого – символічний, покликаний вкотре нагадати і білоруському режиму, і всьому світу, що влада Лукашенка має бути нерукопожатою, від неї треба дистанціюватись та ізолювати, а цивілізований світ не має її визнавати та вести будь-яку співпрацю. І це треба було зробити вже давно.

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Як депутат Київради я радо ініціюю підписання нового Договору про дружбу і співробітництва Києва та Мінська та братиму участь у такій спіпвраці. Тоді, коли Лукашенко залишить свою посаду, а в Білорусі та Мінську постане нова, демократична, проєвропейська та цивілізована влада – щирий союзник Україні на міжнародній арені. З нетерпінням чекаю цього дня.

А поки – мусимо демонструвати позицію. В Київраді є декілька апологетів цього міцного господарника, які ностальгують за совєцкім порядком, та сподіваюсь адекватних демократичних депутатів більше.