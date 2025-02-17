Удар дронів вивів з ладу найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані

Ну Кубані дрони уразили найбільшу нафтоперекачувальну станцію "Каспійського трубопровідного консорціуму" – "Кропоткінська". Унаслідок атаки вона виведена з ладу й зупинила роботу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву "Каспійського трубопровідного консорціуму" (КТК).

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Найбільша нафтоперекачувальна станція на Кубані вийшла з ладу

У КТК повідомили, що 17 лютого дрони атакували нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська". Росіяни стверджують, що станцію атакували 7 БпЛА, які всередині мали вибухівку та металеві елементи.

Росіяни стверджують, що постраждалих унаслідок атаки немає. Однак унаслідок атаки найбільшу нафтоперекачувальну станцію КТК на території крани-агресорки виведено з ладу.

Для оцінки збитків та визначення часу відновлення працездатності станції на місце виїхала група керівництва на чолі з генеральним директором Горбанем. Наразі НПС "Кропоткінська" виведено з експлуатації. Транспортування нафти трубопровідною системою Тенгіз – Новоросійськ здійснюється на знижених режимах перекачування,

– повідомили у КТК.

Відомо, що НПС "Кропоткінська" розташована в Кавказькому районі Кубані та є найбільшою нафтоперекачувальною станцією КТК на території Росії. Згідно з відкритими даними, у нафтопровід надходить нафта переважно з родовищ Західного Казахстану, а також сировина російських виробників. Через КТК нафту транспортують до морського терміналу компанії в селищі Південна Озеріївка (на захід від Новоросійська), де завантажують на танкери для відправки на світові ринки.



Схема КТК / Фото з мережі

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська" у Краснодарському краї виведена з ладу. Він додав, що станція є найбільшою в Каспійському трубопровідному консорціумі та забезпечує основний експорт нафти з Казахстану.

До слова, російське міноборони заявило про нібито "збиття" 90 дронів у ніч проти 17 лютого. Як стверджують окупанти, у Краснодарському краї "збили" 24 БпЛА, але, враховуючи ураження нафтоперекачувальної станції та пожежу на Ільському НПЗ, робили вони це не так і успішно.