На станціях метро у Києві показуватимуть українське кіно
Джерело:КМДА
Через постійні обстріли, які окупанти завдають Києву, містяни змушені фактично жити в укриттях. Щоб підтримати їхній дух, на станціях метро показуватимуть українські фільми.
В укриттях також перебуває чимало дітей. Для них показуватимуть мультфільми.
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На станціях метро показуватимуть українське кіно
У КМДА розповіли, що на станціях метро, які наразі кияни використовують як укриття, показуватимуть українське кіно.
Департамент культури спільно з державним кіноархівом "Довженко-Центр" сподіваються, що українське кіно зможе морально підтримати киян у ці важкі для України часи,
– мовиться у повідомленні.
До програми кінопоказів увійшли стрічки різного жанру та епох. Для дітей організатори підготували анімаційні фільми, комедії та фестивальне кіно для молоді й дорослих.
Покази 9 березня заплановані на 14 станціях київського метро. Повноцінно вони працюють на наступних станціях:
- "Сирець",
- "Дорогожичі",
- "Лук'янівська",
- "Площа Льва Толстого",
- "Дружби Народів".
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