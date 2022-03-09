На станціях метро у Києві показуватимуть українське кіно

Через постійні обстріли, які окупанти завдають Києву, містяни змушені фактично жити в укриттях. Щоб підтримати їхній дух, на станціях метро показуватимуть українські фільми.

В укриттях також перебуває чимало дітей. Для них показуватимуть мультфільми.

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На станціях метро показуватимуть українське кіно

У КМДА розповіли, що на станціях метро, які наразі кияни використовують як укриття, показуватимуть українське кіно.

Департамент культури спільно з державним кіноархівом "Довженко-Центр" сподіваються, що українське кіно зможе морально підтримати киян у ці важкі для України часи,

– мовиться у повідомленні.

До програми кінопоказів увійшли стрічки різного жанру та епох. Для дітей організатори підготували анімаційні фільми, комедії та фестивальне кіно для молоді й дорослих.

Покази 9 березня заплановані на 14 станціях київського метро. Повноцінно вони працюють на наступних станціях:

"Сирець",

"Дорогожичі",

"Лук'янівська",

"Площа Льва Толстого",

"Дружби Народів".

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