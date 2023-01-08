Станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді атакували пінгвіни: курйозне відео

У перші дні січня Україні та світу повідомили термінову новину. Станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді атакували пінгвіни.

Вочевидь, у час зимових свят пінгвінам захотілося знайти собі гарну компанію. Тому вони завітали на станцію "Академік Вернадський".

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Люди жартують, що, аби захиститися від пінгвінів, довелося рити рови у снігу. Хоча хіба це може зупинити пінгвінів, які хочуть чудово провести час в українському товаристві?

Пінгвіни оточують арктичну станцію: дивіться відео

На опублікованих кадрах помітно, що пінгвіни добряче підготувалися до "атаки" й зібрали усіх своїх родичів. Добре, що пінгвіни просто приходять, а не "приходять на каву", бо тоді довелося б варити її цілими цистернами.

Пінгвіни люблять тусити біля "Академіка Вернадського"

Пінгвіни часто гніздяться біля станції "Академіка Вернадського". Там на світ з'являються їхні малята. У мережі вже показали, як виглядають субантарктичні пінгвіни, які народилися першими у сезоні.

Станом на січень малюкам – вже близько місяця. Їхній сірий пух вже набув світлих барв. Дуже скоро малят чекає процес линяння. Тоді їх прикрашатиме пір'я, як у справжніх дорослих пінгвінів.