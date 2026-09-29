У Кремлі занервували через Starlink для України: що може стояти за реакцією Пєскова

У Кремлі назвали небезпечним можливе розширення для України можливостей Starlink і Starshield, які Київ хоче використовувати для протидії російським ракетним комплексам. Дмитро Пєсков уже застерігає від такого кроку, хоча остаточне рішення залежатиме від Дональда Трампа.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу звернув увагу на реакцію Москви на саму перспективу такого рішення. Він припустив, що питання не лише активно обговорюється у США, а й може рухатися у сприятливому для України напрямку.

Ключове рішення залишається за Трампом

У Кремлі вже відреагували на можливе розширення для України можливостей Starlink і Starshield. Дмитро Пєсков назвав небезпечним кроком перспективу того, що Київ отримає більше можливостей для використання цих систем, тоді як Кирило Буданов заявив про їхню необхідність для протидії російським ракетним комплексам.

Нинішніх можливостей Україні недостатньо, тому питання полягає не лише у технологіях, а й у тому, хто має дати політичне погодження на їхнє розширення. Вирішальне слово тут, як вважає Загородній, залишається за президентом США.

Можна вже розуміти, як Трамп ухвалює рішення. Він збирає багато думок, збирає людей, слухає, що говорять на різних рівнях,

– пояснив політтехнолог.

До обговорення можуть бути залучені представники американської адміністрації, зокрема держсекретар Марко Рубіо та керівництво ЦРУ. Проте остаточне погодження такого кроку, на його думку, все одно залежатиме від Дональда Трампа.

Рішення може ухвалити виключно Трамп. А Ілон Маск, коли нам говорять, що треба бігати й танцювати з бубнами навколо Ілона Маска, – ні. У цьому питанні він буде слухати виключно Трампа,

– сказав Загородній.

Тому головна робота має вестися саме з американською адміністрацією. І реакція Кремля на цю тему може бути показовою щодо того, наскільки активно питання вже просувається у Вашингтоні.

У Кремлі нервово реагують на можливе рішення

Заяви Пєскова прозвучали ще до того, як було оголошено про будь-яке остаточне рішення. Сам факт того, що в Москві публічно застерігають США від такого кроку, Загородній пов'язує з перебігом обговорень навколо розширення можливостей для України.

Судячи з того, як Пєсков так сильно нервується, це питання активно обговорюється. Не просто активно обговорюється, а йде в позитивне річище,

– наголосив політтехнолог.

Важливу роль у цьому процесі він відводить і публічним заявам української сторони. Звернення Буданова до теми Starlink і Starshield, на його думку, є частиною ширшої роботи, спрямованої на те, щоб переконати Вашингтон погодитися на кроки, яких раніше американська сторона не робила.

Те, що Буданов виступає, – це теж частина інформаційної кампанії, яку проводить Україна для дотискування американців на ті кроки, які раніше вони не робили,

– пояснив Загородній.

Паралельно Москва вже реагує не лише на цю тему, а й на інші дії США, зокрема посилення санкцій. Загородній вважає, що така нервовість може свідчити про те, що українській стороні вдається просувати питання, які Росія вважає для себе небезпечними.

Загородній пояснив реакцію Кремля на Starlink і Starshield: дивіться відео