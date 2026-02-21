Польща продовжує фінансувати роботу майже 30 тисяч терміналів Starlink, – Федоров

Польща продовжить фінансову підтримку роботи супутникових терміналів Starlink на території України. Це забезпечує стабільний інтернет-зв’язок у зоні бойових дій та для критичної інфраструктури.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Що відомо про фінансування Польщею роботи Starlink?

За словами міністра, мова йде про понад 29 000 терміналів супутникового зв’язку, які були передані Україні з початку повномасштабного вторгнення та продовжують працювати завдяки фінансуванню з польського бюджету.

Попри труднощі, наші люди можуть залишатися на зв'язку,

– наголосив Федоров, подякувавши міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському та уряду Польщі за "непохитну підтримку".

За даними Міністерства цифрової трансформації України, супутниковий інтернет від Starlink є критично важливим для роботи лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури та зв’язку у прифронтових регіонах. Він забезпечує безперебійну комунікацію навіть під час потужних обстрілів і блекаутів.

У відомстві наголосили, що Польща залишається стратегічним і надійним партнером, який робить вагомий внесок у цифрову стійкість України. Завдяки такій підтримці українці можуть залишатися на зв’язку, координувати дії у складних умовах бойових дій та підтримувати роботу державних і соціальних служб.

