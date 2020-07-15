У Києві, на Старообухівській трасі знову трапилася ДТП. Повідомляють про двох жертв. Автівки зіштовхнулися лише за кілька кілометрів від місця попередньої трагедії, в якій загинула сім'я.

На Старообухівській трасі у Києві 15 липня водій Toyota влетів у Volkswagen, повідомляє у фейсбуці Dtp.kiev.ua.

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За попередньою інформацією, від отриманих травм помер водій Toyota, а також пасажир Volkswagen.

Повідомляється, що водій Toyota міг спричинити аварію у місті Козин, а тоді спробував сховатися. У той момент на світлофорі стояв Volkswagen.

Автомобіль Toyota врізався в задню частину Volkswagen і вилетів у кювет, пишуть у телеграмі "Киев Сейчас".

Редакція 24 каналу намагається уточнити у поліції деталі аварії.

До слова, аварія трапилася лише за декілька кілометрів від місця попередньої смертельної ДТП, в якій загинула сім'я.

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Реація людей у мережі

Користувачі мережі обурюються та пропонують встановити на дорозі камеру або відбійник.

Не пора там хоча б камеру поставити?

Може відбійник?

Там постійно хтось гине... Нехай хоч лежачих поліцейських прибудують на асфальті.

Зовсім недалеко від місця аварії, яка сталася в неділю. Нічому життя людей не вчить;

Від Чапаєвки до Козина немає жодної камери;

Невже тим водіям не можна мати розум у голові і їздити нормально?! Невже ніхто не цінує нехай чуже життя, але своя має ж бути цінним... Куди поспішаєте? На той світ? Там цілодобово і без черг.



У Києві знову сталася смертельна ДТП / Колаж Dtp.kiev.ua

Аварія на Старообухівській трасі у Києві: дивіться відео