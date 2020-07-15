На Старообухівській трасі в Києві знову страшна ДТП: двоє загиблих – фото, відео
У Києві, на Старообухівській трасі знову трапилася ДТП. Повідомляють про двох жертв. Автівки зіштовхнулися лише за кілька кілометрів від місця попередньої трагедії, в якій загинула сім'я.
На Старообухівській трасі у Києві 15 липня водій Toyota влетів у Volkswagen, повідомляє у фейсбуці Dtp.kiev.ua.
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За попередньою інформацією, від отриманих травм помер водій Toyota, а також пасажир Volkswagen.
Повідомляється, що водій Toyota міг спричинити аварію у місті Козин, а тоді спробував сховатися. У той момент на світлофорі стояв Volkswagen.
Автомобіль Toyota врізався в задню частину Volkswagen і вилетів у кювет, пишуть у телеграмі "Киев Сейчас".
Редакція 24 каналу намагається уточнити у поліції деталі аварії.
До слова, аварія трапилася лише за декілька кілометрів від місця попередньої смертельної ДТП, в якій загинула сім'я.
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Реація людей у мережі
Користувачі мережі обурюються та пропонують встановити на дорозі камеру або відбійник.
- Не пора там хоча б камеру поставити?
- Може відбійник?
- Там постійно хтось гине... Нехай хоч лежачих поліцейських прибудують на асфальті.
- Зовсім недалеко від місця аварії, яка сталася в неділю. Нічому життя людей не вчить;
- Від Чапаєвки до Козина немає жодної камери;
- Невже тим водіям не можна мати розум у голові і їздити нормально?! Невже ніхто не цінує нехай чуже життя, але своя має ж бути цінним... Куди поспішаєте? На той світ? Там цілодобово і без черг.
У Києві знову сталася смертельна ДТП / Колаж Dtp.kiev.ua
Аварія на Старообухівській трасі у Києві: дивіться відео