Стартап українського походження OneNotary залучив інвестиції в 1,75 мільйона доларів

Компанія OneNotary, заснована українською командою, залучила 1,75 мільйона доларів венчурного фінансування для розвитку інфраструктури онлайн нотаризацій в США.

OneNotary – платформа онлайн-нотарізацій в США, заснована українською командою, залучила 1,75 мільйона доларів венчурного фінансування. Основними інвесторами є Adventures Lab VC, Digital Future VC, U.Ventures, TMT Investments, GoodPaper Venture.

Компанія використає залучений капітал для підвищення рівня існуючого рішення для бізнесу, покращення виявлення загрози шахрайства, прискорення процесу підготовки документів із залученням AI технології. Також інвестиції будуть направлені на реалізацію ефективної маркетингової стратегії, завдання якої – збільшити рівень знання про існуючі можливості і переваги, та розширити потенціал ринку.



"Місія нашої компанії – допомогти підприємствам прискорити закриття угод, пропонуючи інтеграцію онлайн-нотаріального засвідчення в їхні робочі інструменти. На даний момент ніхто в галузі не може надати таке просте безшовне рішення, яке розробили ми", – розповідає Іван Зіньков, СЕО OneNotary.



Платформа була заснована у 2020 році – в період загострення пандемії. До COVID лише кілька штатів дозволяли онлайн-нотаріальне засвідчення. На даний момент це можливо у 39 штатах. Онлайн-нотаріальне засвідчення робить транзакцію більш надійною, ніж офлайн, завдяки запису аудіо/відео, перевірці ідентифікатора підписувача та цифровому запечатуванню документів із захистом від несанкціонованого доступу.



Нотаріальне посвідчення потрібне у всіх сферах – нерухомість, купівля автомобілів, освіта. Кожна галузь, штат і навіть кожен округ мають свої власні правила та процедури, іноді вимагаючи 2 – 3 свідки, або нотаріуса, який володіє мовами для іспано/франко/німецькомовних клієнтів. OneNotary успішно покриває всі ці потреби, маючи у своїй мережі понад 10 000 нотаріусів з усіх штатів.



Засновник венчурного фонду Adventures Lab Руслан Тимофєєв розповідає, що revenue стартапу лише за останній рік збільшився у 10 разів. Але це не єдиний фактор, який вплинув на рішення українського фонду вкласти кошти у проект.



"Окрім високого попиту на продукт, про який говорять усі показники, важливо розуміти, що являє собою команда проекту. Хлопці пройшли випробування "легкими грошима" і відхилили пропозицію про покупку від одного з великих американських гравців у legaltech, яке багато хто вважав би дуже вигідним. І це у той момент, коли вони працювали на межі можливостей, залишивши свою фінансову зону комфорту. Така відданість проекту демонструє прагнення й надалі розвивати його самостійно, – розповідає Руслан Тимофєєв, – це підтверджує і динаміка продажів у межах одного року".



Команда OneNotary активно працює над тим, щоб онлайн-нотаріальне засвідчення документів стало стандартом для ринку США. В амбітних планах – підкорення міжнародного ринку.