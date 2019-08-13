Ставитиму Порошенку некомфортні питання, – Яніна Соколова анонсувала інтерв'ю

Відома телеведуча Яніна Соколова не має боязні розмови з будь-ким, а навпаки – дуже рвучка до складних гостей. Серед таких – п'ятий президент України Петро Порошенко, якого вона у серпні чекає в гості у своїй програмі "Рандеву".

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Соколова розповіла, що Порошенка "вламували" на інтерв'ю досить довго. Проте на відміну від Зеленського, він чітко сказав, коли може.

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За словами журналістки, попередньо домовилися записати програму в липні. Однак спочатку вона була на Одеському кінофестивалі, мала зйомки фільму "Я, Ніна", тому виникли дві інші дати.

В одну із них був повністю забитий день – ми знімали і "Вечір", і "Рандеву" наперед. Наступного дня здавали кров, у мене було лише кілька вільних годин, але Порошенко не зміг, бо перебував у Львові,

– пояснила вона.

Й додала, що тепер, після року переговорів, домовилися на кінець серпня. Це інтерв'ю – дуже довгоочікуване для Яніни. Вона хоче, аби воно було некомфортним, виключно з запитаннями, які турбують глядачів.

"Попри те, що проект "Рандеву" я роблю на "5 каналі". До речі, за що я можу їм подякувати – повна свобода слова і відсутність цензурування. Можливо, так трапляється не з усіма колегами, але щодо мене цензури немає", – зазначила Соколова.

Він має статус і, як я помітила, не звик до "холодної ванни", якої йому упродовж багатьох років не давали українські журналісти. Тому, коли він прийде на свій канал, при всій його внутрішній гідності, перед ним буде Яніна, яка ставитиме некомфортні запитання,

– пообіцяла телеведуча.

На думку Яніни, це буде непросте інтерв'ю, проте вона дуже хоче його записати та готова до непростої розмови.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Яніною Соколовою: