У п'ятницю, 14 серпня, стався збій у застосунку "Армія+". Є тимчасові труднощі із входом у застосунок.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Що кажуть про збій в Армія+?

У Міноборони попередили, що наразі у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації.

"Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи. Як тільки все виправимо – повідомимо вам", – зазначили у відомстві.

Там перепрошують за тимчасові незручності та дякують за розуміння.

До слова, застосунок Армія+ офіційно запустили 8 серпня 2024 року. Він був створений спеціально для військових з метою звільнити їх від заповнення паперів і зменшення бюрократії.

Нагадаємо, що на початку серпня користувачі масово скаржилися про збій у роботі застосунку Резерв+.

Через технічні проблеми військовозобов'язані не могли авторизуватися, оновити свої дані в реєстрі "Оберіг", отримати електронні військово-облікові документи або скористатися іншими функціями.