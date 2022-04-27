Стефанчук закликав парламент Румунії визнати геноцид українського народу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся з делегацією Румунії на чолі з прем'єр-міністром Ніколає-Іонелем Чуке. Він закликав румунський парламент визнати геноцид українців.

Делегація прибула до Києва. Під час зустрічі також обговорили надання військової допомоги для України, економічну безпеку та післявоєнну реконструкцію.

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Стефанчук закликав парламент Румунії визнати геноцид українців

Стефанчук розповів, що 26 квітня зустрівся у Києві з делегацією Румунії.

Обговорили питання надання Україні важкого озброєння, підтримки українського експорту та післявоєнної реконструкції. Закликав Парламент Румунії визнати геноцид українського народу,

– зауважив голова ВР.

Стефанчук подякував прем'єру Румунії Ніколає-Іонелю Чуке та Голові Палати депутатів Парламенту Марчелу Чолаку за те, що в такий непростий час вони перебувають поруч. Він підсумував, що Україна дуже цінує практичну допомогу партнерів.

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