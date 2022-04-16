Стефанчук зустрівся з главою парламентської делегації Грузії в Києві

Великим проявом солідарності з українським народом став візит спікера Парламенту Грузії та членів делегації до України.

Таку інформацію повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з Головою Парламенту Грузії Шалвою Папуашвілі, який прибув до Києва.

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Сьогодні спікер Парламенту Грузії та члени делегації матимуть можливість на власні очі переконатися в тому, що дії росіян не піддаються законам гуманності, честі та гідності військової справи.

Завданням України є не лише перемога, у якій ми всі переконані. Для нас найбільш важливим є те, щоби той, хто здійснив цю жахливу агресію у 21 сторіччі, поніс юридичне покарання, і щоби межі території України були відновлені. Я хочу запевнити, що ні Парламент України, ні Український народ не бачать цю перемогу повноцінною без підтримки грузинського народу,

– підкреслив Стефанчук.

Голова Верховної Ради зазначив, що Український народ та українська влада буде підтримувати територіальну цілісність та суверенітет Грузії. Також додав, що окуповані території були, є й залишаються територією Грузії.

"Мені здається, що в нас разом із Грузією та Молдовою є одна дуже трагічна спільна риса – наші території тимчасово покусані російською федерацією. У нас є ще одна спільна річ – це наше євроінтеграційне майбутнє", – зазначив Руслан Стефанчук.

Він переконаний, що, зокрема, завдяки героїчному спротиву українського народу в цій страшній війні, для України, Грузії та Молдови став можливим унікальний шанс євроінтеграційної перспективи. Спікер Парламенту України сподівається, що процес заповнення опитувальника, необхідного для набуття статусу країни-кандидата на членство в ЄС, буде успішним та вищезгадані країни незабаром доєднаються до великої європейської сім'ї.

Стефанчук подякував народу, Парламенту та Уряду Грузії за гостинність і підтримку громадян України, які шукають тимчасовий прихисток у Грузії.

Щоб перемогти, ми всі разом маємо зламати економічний хребет агресору, завдяки якому він підживлює машину вбивств в Україні,

– наголосив Руслан Стефанчук.

Голова Верховної Ради України попрохав спікера Парламенту Грузії розглянути можливість введення санкцій проти Росії, адже це дуже важливо насамперед для України. Він висловив сподівання про швидкий кінець війни. Одразу після того постане питання відбудови України. Стефанчук запросив Грузію долучитися до процесу відновлення України.

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