Могла впливати на призначення керівника НАЗК: у суді зачитали таємні листування Стефанішиної

Ольга Стефанішина могла впливати на призначеня керівника НАЗК. Про це заявив прокурор САП під час обрання чиновниці запобіжного заходу.

Прокурор зачитав листування Стефанішиної з державним секретарем Міністерства юстиції Олександром Буханевичем. Деталі з судового засідання повідомляє Центр протидії корупції.

Як Стефнішина впливала на призначення керівника НАЗК?

За словами прокурора, йдеться про конкурс із відбору керівника НАЗК, який тривав із вересня 2023 року до лютого 2024 року. На той момент Ольга Стефанішина очолювала Міністерство юстицій.

В одному з листувань Буханевич просив Стефанішину дати вказівки перед першим засіданням конкурсної комісії та порадити, кого підтримувати на посаду її голови.

В іншому повідомленні вони вже обговорювали самих кандидатів на посаду керівника НАЗК.

Стефанішина надіслала Буханевичу список претендентів і написала, що Сергій Гупяк (поточний заступник голови НАЗК, експрацівник ДБР) є пріоритетним кандидатом.

За версією прокуратури, із цих та решти повідомлень випливає, що Стефанішина та її оточення координували дії окремих членів конкурсної комісії, узгоджували кандидатів і навіть обговорювали питання, які мали ставити претендентам під час співбесід.

Що відомо про нову підозру Стефанішиної?

Нагадаємо, 4 серпня НАБУ та САП повідомили Ользі Стефанішиній нову підозру в незаконному збагаченні і недекларуванні.

6 серпня чиновниці обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що на початку серпня Ольгу Стефанішину звільнили з посади посла України у США.