У РДК заявили про "викрадення" заступника командира Каплунова

Невідомі викрали заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова у дворі його власного будинку. Інцидент стався кілька днів тому. Місцеперебування військового залишається невідомим.

Про це йдеться у заяві начальника штабу РДК Олександра Фортуни.

Що відомо про викрадення Каплунова?

Після того як стало відомо про зникнення Каплунова, представники РДК одразу звернулися до ГУР, СБУ та ДБР і повідомили про ситуацію.

За їхніми словами, досі немає чіткої інформації про місцеперебування Каплунова та висунутій йому звинувачення.

До ситуації, як стверджують у РДК, залучили омбудсменів, а адвокати направили відповідні запити.

Також у корпусі наголосили, що приблизно місяць тому Каплунова нагородили, а тепер його затримали.

Начальник штабу РДК Олександр Фортуна заявив, що подібна ситуація є неприпустимою для правової держави. Він закликав забезпечити законність і не допустити свавілля силових структур.

Якщо Україна – правова держава, а не територія, що скочується в беззаконня та тотальне свавілля силовиків, як, наприклад, російська федерація, подібне просто неприпустимо!,

– наголосив Фортуна.

Нагадаємо, що РДК – Російський добровольчий корпус – це військовий підрозділ, сформований у серпні 2022 року переважно з громадян Росії, які виступили проти режиму Владіміра Путіна та воюють на боці України. Станом на серпень 2026 року українська розвідка офіційно підтверджує, що РДК входить до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.