Степаненко офіційно подала на розлучення з Петросяном: подробиці

Російська гумористка Олена Степаненко офіційно подала на розлучення з чоловіком Євгеном Петросяном. Крім того, Степаненко вимагає всі авторські права на спільну творчість

Про це стало відомо у понеділок, 6 серпня, під час слухання у справі про розподіл майна подружжя у Хамовницькому суді Москви. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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У повідомленні йдеться, що зазвичай в таких випадках дається місяць на роздуми (для примирення), але суддя цього місяця не дала і оголосила процес закритим.

"Сторони намагалися домовитися про права півроку, але, мабуть, не вийшло", – додали у Mash/



Mash / Скріншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Степаненко хоче відсудити у свого чоловіка Євгена Петросяна понад 80% від спільно нажитого майна. У позові Степаненко жінка також вимагала передати їй вісім з десяти столичних квартир, антикваріат та інші цінності. Однак адвокат Петросяна Сергій Жорін заявив, що чоловік претендує на 50% нажитого у шлюбі майна.