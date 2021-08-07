Стерненко назвав "цирком" суд у справі самооборони й повідомив обурливі факти

Напередодні відбулося чергове засідання у справі про самооборону Сергія Стерненка, внаслідок якої той смертельно поранив нападника. Активіст вважає, що те, що відбувалося у суді, схоже на цирк.

Стерненко анонсував, що наступне засідання у справі призначене на 10 вересня, воно розпочнеться о 12:00. Там планують допитати експертів, проте кого саме – наразі невідомо.

Зверніть увагу Стали не підозрюваними, а свідками, – Стерненко про ймовірних організаторів замаху на нього

Активіст відзначив, що нічого хорошого не очікує. Мовляв, у всьому цьому процесі немає права, а лише "неприкрите виконання політичного замовлення".

Про Бойка як свідка обвинувачення

Стерненко звернув увагу на те, що прокурор привів у суд як свідка обвинувачення Вадима Бойка, який задовго до нападу на активіста тренував Ісайкула. Той стверджував, що про напад нібито нічого не знає. Мовляв, з Ісайкулов не спілкувався. Те, що Бойка привели у суд, на думку Стерненка, означає, що у прокурорів немає реальних свідків, тому так вони намагаються створити ілюзію, нібито вони все ж є.

Про суперечливі покази Подобєдова

Адвокат активіста Вадим Оксюта навів докази того, що покази іншого свідка обвинувачення – Олександра Подобєдова – були неправдивими. Стерненко переконаний, що цей чоловік є організатором замаху на нього. "Підозру йому досі не вручили і взагалі претензій у прокуратури до нього нема", – обурився одесит.

Захист активіста зазначив, що покази Подобєдова у суді та на початку слідства відрізняються. Мовиться про приналежність автомобіля, місто проживання та зустрічей з виконавцем нападу. Попри це, прокурор наголошував, що свідок не бреше. Через це Стерненко назвав судовий процес "тупим, неприхованим кафкіанським судилищем".

Обурливі дії головуючого судді

Втім, підкреслив Стерененко, найбільшої уваги заслуговує головуючий у справі суддя – Сергій Кічмаренко. Коли посперечався із адвокатом активіста про те, чи можна вважати свідком Подобєдова. Заперечуючи Окстюті, Кічмаренко цинічно заявив, "що не можна сперечатись із судом, бо суд вирішує долю його клієнта".

Фактично він сказав, якщо мій адвокат не буде мовчки слухати, що каже суддя, тоді може бути погане рішення проти мене,

– пояснив Стерненко.

Й додав, шо згодом головуючий суддя і взагалі став допомагати обвинуваченню. Коли сторона захисту перейшла до стадії подачі своїх доказів, Кічмаренко тричі вмовляв прокурора діяти у процесі далі.

"І переконав того викликати експертів в суд. Прокурор опирався, я заявив, що експертів викличемо ми. Але все ж він здався під натиском судді, і ми зі стадії подачі наших доказів повернулись назад на стадію подачі доказів стороною обвинувачення", – розповів активіст.

Справа про самозахист Стерненка: що варто знати