Потрібні якісні БпЛА, – у Міноборони розкрили, як працює автоматизована закупка дронів

Міністерство оборони впроваджує новий підхід щодо закупівель дронів для війська. Там переходять від ручного формування потреб до автоматичної моделі. Вона допоможе відкинути від закупівель неякісні дрони, які потім військові змушені ще доробляти; мінімізує корупційні ризики та зменшить вплив людського фактора.

Радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко розповів 24 Каналу, що тривалий час до українського війська надходили безпілотники не завжди належної якості. Середи причин – деякі рішення щодо FPV-дронів починають застарівати. Буквально за 3 – 4 місяці змінюється технологічний цикл. Тому військові могли отримати дрони, які потім доводиться ще модернізовувати.

Дивіться також Вам не почулося: що відомо про дрони P1-SUN, чому їх так назвали й чи рятують вони від "Шахедів"

Що зміниться у закупівлях?

За словами Стерненка, Міноборони максимально прибирає людський фактор щодо закупівель безпілотників. Висновки будуть робитися, зважаючи на актуальну статистику.

Згідно з новою системою військові частини формуватимуть потребу з поля бою, які узагальнюватиме Генеральний штаб. Він подаватиме запит з технічними характеристиками безпілотників без конкретної назви чи виробника.

Які ж безпілотники можна закуповувати – визначатимуть на основі рейтингу БпЛА з різних систем: єБали, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA, Mission Control тощо. Саме так вдасться з'ясувати, які безпілотники є найбільш ефективними та актуальними на полі бою.

Раніше під час закупівель належно не враховували критерій якості. Через це раніше я робив різкі заяви, що 50-60% FPV-дронів потребувало модернізації або переробки. Теперішній підхід Міноборони має на меті пришвидшити реакцію на потреби військових, аби вони максимально швидко отримували те, що потрібно. Це мають бути вироби, які вже перевірені в бойових умовах та гарантовано виконають бойове завдання без доопрацювань та переробки,

– сказав Стерненко.

Окремо варто наголосити про впровадження системи Mission Control, за допомогою якою аналізуватимуть бойові застосування дронів. Деякі виробники, до прикладу, говорять про успішне бойове застосування. Але потім з'ясовується, що на 3 успішних вильоти було 7 неуспішних.

Зверніть увагу! Окрім централізованої закупівлі, підрозділи можуть користуватися і децентралізованою закупівлею. Це дозволить військовим також самостійно купувати саме те, що їм потрібно.

Виробники будуть конкурувати за результат на полі бою. Систему не надуриш. Тому виробники будуть зацікавлені в тому, аби не просто отримати контракти на велику кількість дронів. Вони будуть зацікавлені в тому, аби це були якісні дрони. Головним у цій системі є український солдат, який визначатиме, що йому потрібно для виконання бойового завдання,

– зауважив Стерненко.

Приєднуйтеся до збору "Спільноти Стерненка" на "Шахедоріз". Там збирають на дрони-перехоплювачі, за допомогою яких збивають російські "Шахеди", "Гербери" тощо. Задонатити можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/8VKoiC3p6q.

Виробництво дронів в Україні