"Будуть згадувати з жахом": Стерненко заінтригував заявою щодо Криму
Анексований півострів Крим 21 червня зазнав атаки безпілотників. Там уразили важливі об'єкти противника по обидва боки від Кримського мосту. Проте це може бути лише початком.
Радник Міноборони й військовий експерт Сергій Стерненко заінтригував заявою про те, що може очікувати росіян у Криму.
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Як Стерненко анонсував проблеми для окупантів у Криму?
У доволі лаконічній, однак абсолютно красномовній формі він зауважив, що Україна готує нові операції проти росіян на території півострова.
Стерненко зазначив, що це "вони будуть згадувати з жахом".
Хто останній з окупантів буде тікати, тому не заздрю,
– підкреслив радник.
Наразі немає конкретної інформації про те, чого саме очікувати від Сил оборони й того, як вони будуть створювати проблеми для ворога. Це й зрозуміло, адже розголошення деталей планів українських військових може зашкодити їхній реалізації.
При цьому, варто зауважити, що подібну загадкову заяву робили також у Силах безпілотних систем ЗСУ.
Там опублікували зображення Кримського мосту й зазначили, що під час нічної атаки вони змогли розгледіти важливий логістичний шлях з усіх боків.
Варто нагадати, що атака вночі 21 червня стала доволі продуктивною для українських військових. Повідомляється про удари по об'єктах морської та паливної інфраструктури в Краснодарському краї Росії і тимчасово окупованій Керчі, зокрема нафтобазі та портових потужностях.
Також йдеться про ураження військових об'єктів, включно з радіолокаційними станціями С-400, комплексами "Панцир" і частиною забезпечення залізничних військ країни-агресорки.
Тим часом на півострові відчули наслідки ударів. У Криму немає пального, фіксують проблеми з електропостачанням. Місцеві також панікують і скуповують продукти в магазинах. А виїхати з півострова проблематично – утворилися величезні черги з сотень автівок у напрямку Тамані.