Стерненко заявив, що виграв справу проти СБУ про захист гідності

Активіст Сергій Стерненко розповів, що виграв апеляцію в суді щодо справи про захист честі та гідності проти Служби безпеки України. Позов він подавав через оприлюднення інфографіки СБУ, яку оприлюднили в червні 2020 року.

Стерненко пояснив, що перше апеляцію вони програли, натомість виграли другу. Це трапилось 2 грудня.

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Стерненко заявив, що виграв апеляцію у справі проти СБУ

Мовиться про те, що у червні 2020 року на сайті Служби безпеки оприлюднили інфографіку, в якій мовилось про справу Стерненка. Зокрема у ній порівняли позиції активіста та слідства щодо справи, у якій активіста звинувачують у вбивстві одного з учасників нападу на нього.

Колонки з позицією слідства в СБУ була опублікована під заголовком "Як було насправді".

Сергій Стрененко написав, що це було "порушенням принципу презумпції невинуватості", адже вирок у цій справі ще не винесений. Сам Стерненко сказав: "На момент публікації я не те що не був засуджений за самозахист, слідчий тоді навіть не встиг повідомити мені про підозру".

Співрозмовники в СБУ розповіли, що "вивчають рішення суду"

Видання "Радіо Свобода" написало, що їхній співрозмовник в СБУ розповів, що:

відомство вивчає рішення суду у справі за позовом Стерненка;

в інфографіці, яка стала приводом позову, "викладена у правій колонці інформація відповідає дійсності з формулюванням "за версією слідства".

Щодо подальших дій – вивчаємо повний текст постанови, будемо реагувати відповідно,

– розповіли в СБУ.

Зокрема відомо, що наступне засідання щодо справи буде 3 грудня. Сергій Стерненко розповів у блозі, що захисту потрібно 10 – 12 засідань. Згодом має бути дебати, після – вирок.

Що відомо про справу Стерненка

На активіста Сергія Стерненка напали у травні 2018 року. Тоді він вчинив спротив двом чоловікам, які намагались здійснити замах.

Відомо, що Стерненко, захищаючись, поранив ножем двох людей. Попередньо відомо, що одному з них, Івану Кузнєцову, він завдав смертельного поранення. Врешті той помер.

11 червня 2020 року Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

У червні 2020 року активісту обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, згодом його змінили на нічний домашній арешт.

Сергій Стерненко є підозрюваним у справі про вбивство Івана Кузнєцова. Активіст сам заявляв, що це була самооборона.

Повний текст публікації Сергія Стерненка

Ми виграли суд проти СБУ

Ще до моменту, як мені повідомили про підозру у справі про мою необхідну оборону за "напад" на мого нападника, СБУ під тиском тоді ще міністра ВС Авакова та генпрокурорки Венедіктової видала брехливу заяву з інфографікою "ЯК НАСПРАВДІ".

Це було не просто брехнею, а і грубим порушенням принципу презумпції невинуватості.

Бо на момент публікації я не те що не був засуджений за самозахист, слідчий тоді навіть не встиг повідомити мені про підозру!

Ми подали на СБУ до суду. Позов про захист честі та гідності.

Програли першу інстанцію.

Суддя Шевченківського суду Савицький в ухвалі написав ахінею, що нібито мої права порушено не було, бо це було "оціночне судження автора статті на сайті СБУ".

Може сайт держоргану то взагалі блог просто такий. Подали апеляцію. І виграли сьогодні.

Тепер СБУ зобов'язана на своєму сайті викласти інформацію, що їхня брехня "ЯК НАСПРАВДІ" це було припущення, а не доведений факт. Ще чекаємо на повний текст постанови.