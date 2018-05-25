Стерненко цілий день перебуває в поліції, – начальник Нацполіції в Одеській області

Начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін повідомив, що весь сьогоднішній день активіст Сергій Стерненко, на якого вночі напали, перебуває у поліції.

Слідство відпрацьовує всі версії: від банального вуличного пограбування до нападу, пов'язаного з громадською діяльністю активіста. Чи є зв'язок між теперішнім нападом і двома попередніми, поліцейські поки не говорять.

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"Людина, яка зробила напад 1 травня, – закрита. Ми розуміємо, хто в нього спільники. Відпрацьовуємо і цю версію", – повідомили у Нацполіції.

Також у проліції розглядають, чи перевищив міру необхідної самооборони сам Стерненко.

Ми ведемо кримінальні провадження за фактом знаходження трупа, за фактом заяви Стерненка і за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Поки статусів обвинуваченого, підозрюваного чи потерпілого ні в кого немає. У ЗМІ накручують ситуацію,

– говорить Головін.

Про запобіжний захід говорити теж зарано.

Начальник Нацполіції повідомив, що Стерненко досі не має охорони, бо не подавав клопотання про її надання. Якщо клопотання буде, слідство його розгляне.

Нагадаємо, уночі проти 25 травня в Одесі двоє невідомих здійснили напад на активіста Сергія Стерненка. У підсумку чоловік зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному із нападників, проте іншому вдалося втекти. Згодом його затримали.



Це вже третій напад на Сергія Стерненка, який стався цього року. Так, 7 лютого біля помешкання активіста на нього накинувся невідомий, в результаті чого громадський діяч отримав численні побої. За його словами, це була "помста за його активну громадську позицію з боку мера Одеси Труханова".



А вже 1 травня у Стерненка стріляли. Тоді нападник вистрелив в область шиї ззаду з пістолета, а потім, під час затримання, стріляв по свідках інциденту. Дівчина активіста висловила упевненість у тому, що зловмисник цілився точно у Стерненка.