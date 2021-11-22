У стилі похоронного вінка: у Росії до Нового року специфічно "прикрасили" туї

У російському місті Корочі місцева влада своєрідно прикрасила туї перед Новим роком. Вічнозелені стали схожими на похоронні вінки.

Фото прикрашених у специфічний спосіб туй оприлюднили у мережі. Місцеві жителі не у захопленні від такої ідеї.

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Туї прикрасили у стилі похоронного вінка

У місті Корочі Білгородської області місцева влада оздобила перед Новим роком туї на одній з центральних вулиць міста.

Люди порівнюють прикрашені дерева із похоронними вінками – таке враження створюють дивні гірлянди та банти, які вчепили на туї.

В адміністрації Корочанського району вже відреагували на відгуки місцевих жителів та просять людей пропонувати, як найкраще змінити новорічне оформлення.



У Росії своєрідно прикрасили туї / Фото з телеграму "Подъём"

Пам'ятник "Альонці постапокаліпсису" в Росії: що відомо

У грудні 2020 року у російському місті Нововоронеж встановили пам'ятник Альонці – засновниці міста. Однак місцевим жителям він не дуже сподобався, люди навіть нарекли його "Альонкою постапокаліпсису".

Через кілька днів скульптуру через жорстку критику вирішили демонтувати. Пам'ятник передали голові місцевого спортивного центру. Він перейменував монумент та заявив, що тепер це оберіг від раптової та насильницької смерті.

Текст повідомлення телеграму "Подъём"

У Білгородській області готуються до Нового року – туї у місті Корочі прикрасили гірляндами та бантами. Щоправда, жителі вбрання не оцінили, порівнявши інсталяцію з похоронним вінком.

Адміністрація Корочанського району вже заявила, що відкрита до пропозицій городян щодо новорічного оформлення.