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"Стіну" на кордоні з РФ на Харківщині облаштують до кінця року, – МВС

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Заступник Авакова прокоментував зведення "Стіни" на Харківщині
Заступник Авакова прокоментував зведення "Стіни" на Харківщині / прес-служба МВС України

Скандальний проект Арсенія Яценюка "Стіну" на Харківщині збираються облаштувати до кінця року. Залишилося звести укріплення на 50-кілометровій ділянці кордону.

Про це інформує прес-служба МВС України.

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У Харківській області протяжність кордону 270 кілометрів. 220 – ми вже облаштували. Цього року всі роботи будуть завершені. Наступним етапом облаштування українсько-російського кордону стане Сумська ділянка. Наразі цей процес почався у координації з місцевими органами влади,
– заявив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян.

Зазначається, що Троян перевірив хід робіт по інженерному облаштуванню кордону, відвідав новостворену прикордонну комендатуру швидкого реагування та нову будівлю управління прикордонного загону.

"Інженерно-технічне облаштування державного кордону триває не зважаючи ні на що. Кордон з Росією буде облаштовано, не дивлячись на всі протистояння проросійських сил", – наголосив він.

Нагадаємо, у червні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що проект "Європейський вал" або "Стіна", який почали реалізовувати ще в 2014 році, на території Харківщини на сьогодні готовий на 80%.

Що таке "Європейський вал" або "Стіна"?Проект облаштування українського держкордону з Росією. Ініційований Кабміном під керівництвом Арсенія Яценюка у 2014 році. Реалізувати проект розраховували до 2020 року. Він передбачає облаштування кордону інженерними спорудами і системами спостереження.

Теги: Новини політики Новини України Міністерство внутрішніх справ Новини Харкова Війна на Донбасі Арсен Аваков Арсеній Яценюк
Джерело: 24 канал
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