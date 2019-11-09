Стиснути систему з усіх боків: Нефьодов пояснив, як боротиметься з контрабандою

Новий очільник митниці Максим Нефьодов наголосив, що збирається боротися з контрабандою на кордоні комплексно. Він сказав, що в Україні не можливо зосереджувати увагу лише по одному напрямку контрабанди, бо тоді міняються контрабандисти, а проблема не розв'язується.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Максим Нефьодов виокремив три основні напрямки майбутньої роботи.

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Головними пріоритетами роботи митниці на 2020 рік є:

• боротьба з контрабандою у контейнерах на південному кордоні;

• контроль за західним кордоном та контрабанда машинами та автобусами;

• поштова контрабанда.

Як працює поштова контрабанда

Зазвичай поштова контрабанда працює за такою схемою: людина замовляє велику кількість товару з Туреччини, вказує номер складу, куди компанія-виробник має завести товар, вони складаються у контейнер і поштовою пересилкою доставляється в Україну. Виходить, що це не підприємство чи магазин замовляє товар, а звичайна людина. А відтак і відсоток на розмитнення нижчий і складає 3 – 7%.

Насправді воно працює навіть цинічніше. Я колись контактував з менеджерами у фейсбуці щодо оголошень, які можна знайти. Є цілі онлайн-супермаркети з контрабандою, коли ви можете замовити якісь речі. І там навіть можна галочками відмічати, наприклад, плюс 50 центів – вам замінять фейковий інвойс (накладна, – 24 канал), за додаткові кошти – направлять на вигадане прізвище,

– зазначив Максим Нефьодов.

Однак існують випадки, коли посилку надсилають на реальне прізвище людини. А ще за додаткову плату – буде людина, яка підніме слухавку і скаже, що це вона замовляла цей товар. Головне – мати потрібну суму грошей.



Новий очільник митниці Максим Нефьодов

Він підкреслив, що всі схеми взаємоперетинаються і, умовно кажучи, якщо запроваджувати додаткові заходи контролю в Одесі, то доходи бюджету починають зростати. А з іншого боку бачимо, що зростають аналогічні обсяги на іншому кордоні.

Тому ці три схеми треба розглядати у комплексі. Не можна закривати щось одне і казати, що стало все класно. Не стало. Воно просто перерозподілилося. Тому моє велике завдання – не перерозподіляти потоки від одного контрабандиста до іншого, а стиснути всю систему з усіх боків, аби можливостей для перевезення нелегальних товарів ставало все менше,

– підсумував очільник митниці.

До слова, у 2020 році в Україні відбудеться переатестація працівників Державної митної служби. Така атестація майбутніх інспекторів митниць стане дуже важливою частиною у запуску нової митниці. Крім того, працівники, які пройдуть переатестацію, отримають підвищення зарплат, розповів голова ДМС Максим Нефьодов під час свого брифінгу у Кабінеті Міністрів.

Повне інтерв'ю з очільником митниці читайте вже незабаром!