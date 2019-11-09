16:54
9 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Буряти проти Путіна. Поганий знак для Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:43, сьогодні
      Вєсті.UA: Табори для "слуг народу". Коміка Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:57, 8 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Стиснути систему з усіх боків: Нефьодов пояснив, як боротиметься з контрабандою

      1144 Читать новость на русском
      Новий очільник митниці Максим Нефьодов
      Новий очільник митниці Максим Нефьодов / www.radiosvoboda.org

      Новий очільник митниці Максим Нефьодов наголосив, що збирається боротися з контрабандою на кордоні комплексно. Він сказав, що в Україні не можливо зосереджувати увагу лише по одному напрямку контрабанди, бо тоді міняються контрабандисти, а проблема не розв'язується.

      Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. Максим Нефьодов виокремив три основні напрямки майбутньої роботи.

      Читайте також: Зеленський підписав указ про невідкладні заходи для росту економіки: що має зробити уряд

      Головними пріоритетами роботи митниці на 2020 рік є:

      • боротьба з контрабандою у контейнерах на південному кордоні;

      • контроль за західним кордоном та контрабанда машинами та автобусами;

      • поштова контрабанда.

      Як працює поштова контрабанда

      Зазвичай поштова контрабанда працює за такою схемою: людина замовляє велику кількість товару з Туреччини, вказує номер складу, куди компанія-виробник має завести товар, вони складаються у контейнер і поштовою пересилкою доставляється в Україну. Виходить, що це не підприємство чи магазин замовляє товар, а звичайна людина. А відтак і відсоток на розмитнення нижчий і складає 3 – 7%.

      Насправді воно працює навіть цинічніше. Я колись контактував з менеджерами у фейсбуці щодо оголошень, які можна знайти. Є цілі онлайн-супермаркети з контрабандою, коли ви можете замовити якісь речі. І там навіть можна галочками відмічати, наприклад, плюс 50 центів – вам замінять фейковий інвойс (накладна, – 24 канал), за додаткові кошти – направлять на вигадане прізвище,
      – зазначив Максим Нефьодов.

      Однак існують випадки, коли посилку надсилають на реальне прізвище людини. А ще за додаткову плату – буде людина, яка підніме слухавку і скаже, що це вона замовляла цей товар. Головне – мати потрібну суму грошей.

      Новий очільник митниці Максим Нефьодов
      Новий очільник митниці Максим Нефьодов

      Він підкреслив, що всі схеми взаємоперетинаються і, умовно кажучи, якщо запроваджувати додаткові заходи контролю в Одесі, то доходи бюджету починають зростати. А з іншого боку бачимо, що зростають аналогічні обсяги на іншому кордоні.

      Тому ці три схеми треба розглядати у комплексі. Не можна закривати щось одне і казати, що стало все класно. Не стало. Воно просто перерозподілилося. Тому моє велике завдання – не перерозподіляти потоки від одного контрабандиста до іншого, а стиснути всю систему з усіх боків, аби можливостей для перевезення нелегальних товарів ставало все менше,
      – підсумував очільник митниці.

      До слова, у 2020 році в Україні відбудеться переатестація працівників Державної митної служби. Така атестація майбутніх інспекторів митниць стане дуже важливою частиною у запуску нової митниці. Крім того, працівники, які пройдуть переатестацію, отримають підвищення зарплат, розповів голова ДМС Максим Нефьодов під час свого брифінгу у Кабінеті Міністрів.

      Повне інтерв'ю з очільником митниці читайте вже незабаром! 

      blog_ava
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
      сьогодні
      112235
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Контрабанда Бюджет Інтерв'ю Максим Нефьодов Гроші
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Її намагалися вбити, але вона вистояла: Зеленський привітав з Днем української мови
      сьогодні , 15:34 Її намагалися вбити, але вона вистояла: Зеленський привітав з Днем української мови
      Ірина Кошанська 355
      Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      сьогодні , 13:38 Росія 400 років робила все, щоб досягти свого в Україні, – екскомандувач армією США у Європі
      Олексій Печій 5099
      Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      31 жовтня , 10:30 Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      853
      На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      сьогодні , 10:00 На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
      1 107579
      Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      сьогодні , 09:30 Вражаючі досягнення українців з Книги рекордів Гіннеса
      Настя Сукач 3967
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук