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      Сдавить систему со всех сторон: Нефедов объяснил, как будет бороться с контрабандой

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      Новый глава таможни Максим Нефедов
      Новый глава таможни Максим Нефедов / www.radiosvoboda.org

      Новый глава таможни Максим Нефедов отметил, что собирается бороться с контрабандой на границе комплексно. Он сказал, что в Украине невозможно концентрировать внимание только на одном направлении контрабанды, потому что тогда меняются контрабандисты, а проблема не решается.

      Об этом он заявил в эксклюзивном интервью 24 каналу. Максим Нефедов выделил три основных направления будущей работы.

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      Главными приоритетами работы таможни на 2020 год являются:

      • борьба с контрабандой в контейнерах на южной границе;

      • контроль за западной границей и контрабанда машинами и автобусами;

      • почтовая контрабанда.

      Как работает почтовая контрабанда

      Обычно почтовая контрабанда работает по следующей схеме: человек заказывает большое количество товара из Турции, указывает номер склада, куда компания-производитель должна завести товар, он складывается в контейнер и почтовой пересылкой доставляется в Украину. Получается, что это не предприятие или магазин заказывает товар, а обычный человек. А потому и процент на растаможку ниже и составляет 3-7%.

      На самом деле оно работает даже циничнее. Я когда-то контактировал с менеджерами в фейсбуке касательно объявлений, которые можно найти. Есть целые онлайн-супермаркеты с контрабандой, когда вы можете заказать какие-то вещи. И там даже можно галочками отмечать, например, плюс 50 центов – вам заменят фейковый инвойс (накладная – 24 канал), за дополнительные средства – направят на вымышленную фамилию,
      – отметил Максим Нефедов.

      Однако существуют случаи, когда посылку отправляют на реальную фамилию человека. А еще за дополнительную плату – будет человек, который поднимет трубку и скажет, что это он заказывала этот товар. Главное – иметь нужную сумму денег.

      Новий очільник митниці Максим Нефьодов
      Новый глава таможни Максим Нефедов

      Он подчеркнул, что все схемы взаимопересекаются и, условно говоря, если вводить дополнительные меры контроля в Одессе, то доходы бюджета начинают расти. А с другой стороны видим, что растут аналогичные объемы на другом границе.

      Поэтому эти три схемы надо рассматривать в комплексе. Нельзя закрывать что-то одно и говорить, что стало все классно. Не стало. Оно просто перераспределилась. Поэтому моя большая задача – не перераспределять потоки от одного контрабандиста к другому, а сжать всю систему со всех сторон, чтобы возможностей для перевозки нелегальных товаров становилось все меньше,
      – подытожил глава таможни.

      К слову, в 2020 году в Украине состоится переаттестация работников Государственной таможенной службы. Такая аттестация будущих инспекторов таможни станет очень важной частью в запуске новой таможни. Кроме того, работники, которые пройдут переаттестацию, получат повышение зарплат, рассказал председатель ГТС Максим Нефедов во время своего брифинга в Кабинете Министров.

      Полное интервью с главой таможни читайте уже скоро!

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Интервью Максим Нефедов Контрабанда Бюджет
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