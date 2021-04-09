Столична влада намагається уникнути більш жорстких обмежень, – Палатний про локдаун у Києві

У Києві найгірший спалах з початку пандемії, тому рішення столичної влади запровадити локдаун є виправданим і життєво необхідним.

Таку думку у telegram-каналі висловив написав Артур Палатний, голова виконкому партії "УДАР", народний депутат України VII–VIII скликань, який очолював Комітет ВРУ з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль.

Він нагадав, що заповненість київських лікарень в середньому перевищує 77%. Але деякі вже переповнені на 100–110%.

Якщо цю хвилю не вдасться збити, медзаклади і лікарі не зможуть приймати хворих. А їх стає більше і більше. Якщо на початку пандемії з 10 COVID-позитивних пацієнтів госпіталізували двох, то зараз госпіталізації потребують 7 з 10. Столичні лікарі вже працюють на межі людських можливостей. Локдаун допоможе виграти час, допоки не розпочнеться справжня масова вакцинація,

– вважає політик.

Аби не допустити гірших сценаріїв, КМДА збільшує ліжковий фонд власними силами, терміновому режимі облаштовує клініки, ремонтує системи подачі кисню, наймає медичний персонал. Тим часом вже декілька місяців Кабмін розглядає пропозицію міської влади дозволити лікувати хворих у відомчих лікарнях. Це дало б столиці додатково 10 тисяч ліжок.

Артур Палатний заявив, що столична влада втримує ситуацію та намагається уникнути введення жорсткіших обмежень.

"Навіть зараз карантин в Києві не такий жорсткий, як в багатьох європейських столицях. Якщо всі ми сумлінно виконуватимемо правила, до повної зупинки економіки та комендантських годин, сподіваюся, не дійде", – йдеться в дописі.

Він також високо оцінив компенсатори і стимули для середнього та дрібного бізнесу, ініційовані міським головою Віталієм Кличком. Зокрема, власниками закладів громадського харчування зменшена сума пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою з нинішніх 50% до 1 гривні. Є програма компенсацій відсотків за кредитами підприємців, до якої розширили доступ. Плата за зовнішню рекламу та рекламу на комунальному транспорті знижена до 50%. Власників авто звільнили від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс".

"Ці кроки мають допомогти підприємцям пережити локдаун. Закликаю киян підтримувати локальні магазинчики і крамнички гривнею та пам'ятати: спущена на підборіддя маска чи вилазка компанією на шашлики може обернутися для когось трагедією. Давайте берегти себе та оточуючих. Давайте дамо лікарям можливість впоратися з цим", – закликав Артур Палатний.