Наблюдая за тем, с каким рвением и энтузиазмом мы мочим друг друга по любому поводу, пришел к выводу: внешний враг нам без надобности. Дай нам малейшую возможность, и мы разорвем все вокруг в клочья.

Это такая религия – не искать общий язык. Это такой ритуал – сраться всегда и со всеми. Если доживем до выборов, считайте, что нам повезло.

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Как можно голосовать за кандидата, если его программная речь: мой конкурент вор и мерзавец. И так по кругу... разоблачаем разоблачителей... Вся страна жадно читает компромат, его много, он разнообразный. Задействованы все. С одной стороны все воровали, с другой – все интересуются опытом: как, где и сколько? И где лежит? Создается впечатление, что выборы – совершенно бесполезная штука.

Все беды страны – от неумения найти общий язык и объединиться перед лицом угрозы. Война клановых интересов, борьба за денежные потоки – и ничего больше. Тысячелетняя история ничему не научила. Страна, которой управляют корысть и гонор, обречена на исчезновение.

И изменить ничего нельзя, потому что людей не изменишь.

Попробуйте на общем собрании решить, кто будет убирать в доме на лестничных клетках, а потом расскажете мне про прогрессивность демократических методов управления в обществе.

Одно утешает: наша диктатура была бы в сто раз страшнее нашей демократии. Поэтому, легче смириться с бардаком, чем потом оказаться на коленях перед расстрельным рвом.

Но как же это достало, честное слово...

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