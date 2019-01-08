Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"

Как оказалось, у нас большевистские представления о демократии, то есть – слово есть, а демократии нет. Не доросли. Ладно, что с этим делать увидим в конце марта.

Выдвижение Симоненко от запрещенной партии коммунистов на фоне выдвижения кандидата от "Против всех" Сергея Каплина прошло незаметно. Каплин, обещающий нам снижение цены газа в 4 раза, ждет голосов легковерных. Наверное, откусит свою маленькую часть. Если люди верят в инопланетян и мудрого вождя, то голоса будут и у Каплина.

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Меняются рейтинги. Страна, доедая ставший смертельно опасным салат оливье, посылает друг друга куда подальше. Интернет кипит обвинениями в продажности, в глупости, в недальновидности, в незнании исторических аналогий, в непонимании последствий неправильного выбора... Причем, правильный выбор – это выбор того, кто считает выбор всех остальных неправильным.

Знаете, дорогие и не дорогие мои, я, вообще, сторонник просвещенной диктатуры. Мне Пиночет и его светлый образ кажется более правильным шагом, чем выбор "непоймикого". Знаю, как и что сделал дон Аугусто, понимаю насколько тяжелые решения принимал этот великий человек и реформатор. И моя личная проблема в том, что я личностей такого масштаба, как Генерал, у нас и близко не вижу. То, что вижу, вызывает у меня ужас, а не восхищение.

Украинского Пиночета, как и украинского Салазара не будет. Будет одно название и кровавая баня в конце. И то, что его не будет при текущем качестве кандидатов на эту роль, великое благо для страны, в которой демократия – это то, что я думаю, а не демократия.