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      Ян Валетов

      Президентская гонка-2019 в Украине – выбор "непоймикого"

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      Президентские выборы-2019
      Президентские выборы-2019 / Фото из открытых источников

      Как оказалось, у нас большевистские представления о демократии, то есть – слово есть, а демократии нет. Не доросли. Ладно, что с этим делать увидим в конце марта.

      Выдвижение Симоненко от запрещенной партии коммунистов на фоне выдвижения кандидата от "Против всех" Сергея Каплина прошло незаметно. Каплин, обещающий нам снижение цены газа в 4 раза, ждет голосов легковерных. Наверное, откусит свою маленькую часть. Если люди верят в инопланетян и мудрого вождя, то голоса будут и у Каплина.

      Читайте также: Демократические выборы в Украине: реальность или мечты

      Меняются рейтинги. Страна, доедая ставший смертельно опасным салат оливье, посылает друг друга куда подальше. Интернет кипит обвинениями в продажности, в глупости, в недальновидности, в незнании исторических аналогий, в непонимании последствий неправильного выбора... Причем, правильный выбор – это выбор того, кто считает выбор всех остальных неправильным.

      Знаете, дорогие и не дорогие мои, я, вообще, сторонник просвещенной диктатуры. Мне Пиночет и его светлый образ кажется более правильным шагом, чем выбор "непоймикого". Знаю, как и что сделал дон Аугусто, понимаю насколько тяжелые решения принимал этот великий человек и реформатор. И моя личная проблема в том, что я личностей такого масштаба, как Генерал, у нас и близко не вижу. То, что вижу, вызывает у меня ужас, а не восхищение.

      Украинского Пиночета, как и украинского Салазара не будет. Будет одно название и кровавая баня в конце. И то, что его не будет при текущем качестве кандидатов на эту роль, великое благо для страны, в которой демократия – это то, что я думаю, а не демократия.

      В общем, я не нанимался ставить диагнозы. Я беспартийный, желающий добра своей стране украинец, принадлежащий к нетитульной нации, дикая помесь кровей и религий, как, впрочем, и многие мои земляки. Все, что могу сделать – это проголосовать. И еще – написать пару строк, которые воспримут только мои единомышленники. Все. Мои возможности мирно влиять на окружающую среду заканчиваются.

      Все, что произойдет в конце марта, определит наши метания на ближайшие пять лет. Дай бог, чтобы не было отката назад, а по поводу остальных перспектив – тут только попкорн и кола.

      Кто там у нас газ в разы удешевит? А кто больше? А кто вернет советский пломбир по 19 копеек? Ждем. Но мне очень грустно.

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      Автор: Ян Валетов
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Публікації Петро Симоненко
      Джерело: 24 Канал
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