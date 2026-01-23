Росія "будує" плани для окупованого Приазов'я, – українська розвідка

Російська влада затвердила Стратегію стійкого розвитку Приазов'я до 2040 року. Цей документ легітимізує незаконне включення тимчасово окупованих територій України до простору Росії під виглядом "довгострокового розвитку".

Окупанти планують посилити свої військово-логістичні спроможності. Про це пише Служба зовнішньої розвідки України.

Дивіться також Ексочільник СЗР попередив, до чого готується Росія найближчим часом

Що планує зробити Кремль?

Стратегія формально охоплює сім суб'єктів Росії, які нібито їй належать. До переліку входить окупований Крим та райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Вона є черговим кроком з легітимізації окупації через інші механізми.

Документ декларує "екологічну трансформацію", розвиток інфраструктури, туризму, водного транспорту та рибного господарства. Проте, як наголошують у СЗР, заявлені цілі до 2030 року виглядають відірваними від реальності регіону, що перебуває у стані війни, під санкціями та з деградованою базовою інфраструктурою.

Серед амбітних показників – покращення комунальних послуг для 2,58 мільйона осіб, створення "комфортних умов проживання" для 750 тисяч жителів та формування туристичного потоку на рівні 23,6 мільйона поїздок на рік. Жоден із цих планів не супроводжується джерелами фінансування або конкретними механізмами реалізації. Також не деталізовано перелік екологічно небезпечних об'єктів, з яких планують ліквідувати 17 із 30.

Що включає план реалізації стратегії?

План реалізації стратегії включає 79 заходів за 18 напрямами – від будівництва федерального морського курорту "Приморськ" у Запорізькій області до розвитку осетрового господарства, устричних ферм і перероблення медуз. Окремо передбачено відновлення систем гідрометеорологічного та екологічного моніторингу, утилізацію затонулих суден в Азовському морі та масштабні зміни водогосподарських схем Дону і Дніпра.

Особливу увагу у документі приділено модернізації портової та транспортно-логістичної інфраструктури Азовського басейну та її інтеграції до загальноросійських вантажних коридорів. Попри цивільну риторику, у СЗР вважають, що ці заходи мають очевидне подвійне призначення і спрямовані на посилення військово-логістичних спроможностей Росії у регіоні.

У підсумку стратегія – це інструмент політичної демонстрації контролю, що поєднує завищені соціально-економічні обіцянки з інфраструктурними проєктами, орієнтованими насамперед на інтереси держави-агресора, а не населення Приазов'я,

– підкреслюють у розвідці.

Оборона Півдня та Сходу України: останні новини