Страйк у Білорусі: для звільнених співробітників зібрали понад 700 тисяч доларів
Для тих, хто постраждав або втратив роботу через страйки у Білорусі, влаштували збір грошей. Станом на 18 серпня вже зібрали понад 700 тисяч доларів.
Пожертви зробили близько 14 тисяч людей, інформує Tut.by.
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Організували збір:
- білоруські компаній BY_help та BYCOVID19;
- діаспора;
- бізнес-кола.
Окрім цього, триває збір грошей для жертв насильницьких репресій. Йдеться про тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків. Зібрана сума перевищує 2,6 мільйона рублів. Тобто в цілому на допомогу постраждалим від репресій зібрали понад 3,3 мільйона доларів.
Організатори збору наголошують на прозорості фонду допомоги, адже юридично він проходить процедуру оформлення в Нідерландах.
Інформація про виплати та суми буде надана протягом декількох тижнів коли будуть закінчені всі юридичні і організаційні питання,
– йдеться на сторінці зі збору.
Страйки у Білорусі: що відомо
- 11 серпня в Білорусі розпочався всенародний страйк.
- Тисячі співробітників влаштували саботаж роботи, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів.
- До страйку приєднались навіть такі великі підприємства, як БелАЗ, "Белмедпрепарати", "Гродно-Азот", "Керамін" тощо.
Що відбувається в Білорусі: коротко
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких з величезним відривом переміг Олександр Лукашенко. Його головна опонентка набрала лише 10%.
- Країни ЄС, Велика Британія, Канада не визнали результатів виборів президента у Білорусі.
- Білоруси, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані, вийшли на мирні демонстрації.
- Силовики влаштували жорстокий розгін протестів. Вони били та затримували людей.
- 16 серпня у Білорусі пройшов марш "За свободу", в якому взяли участь понад 400 тисяч людей.