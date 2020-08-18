Для тих, хто постраждав або втратив роботу через страйки у Білорусі, влаштували збір грошей. Станом на 18 серпня вже зібрали понад 700 тисяч доларів.

Пожертви зробили близько 14 тисяч людей, інформує Tut.by.

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Організували збір:

білоруські компаній BY_help та BYCOVID19;

діаспора;

бізнес-кола.

Окрім цього, триває збір грошей для жертв насильницьких репресій. Йдеться про тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків. Зібрана сума перевищує 2,6 мільйона рублів. Тобто в цілому на допомогу постраждалим від репресій зібрали понад 3,3 мільйона доларів.

Організатори збору наголошують на прозорості фонду допомоги, адже юридично він проходить процедуру оформлення в Нідерландах.

Інформація про виплати та суми буде надана протягом декількох тижнів коли будуть закінчені всі юридичні і організаційні питання,

– йдеться на сторінці зі збору.

Страйки у Білорусі: що відомо

11 серпня в Білорусі розпочався всенародний страйк.

Тисячі співробітників влаштували саботаж роботи, вимагаючи відставки Лукашенка та чесних виборів.

До страйку приєднались навіть такі великі підприємства, як БелАЗ, "Белмедпрепарати", "Гродно-Азот", "Керамін" тощо.

Що відбувається в Білорусі: коротко

9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких з величезним відривом переміг Олександр Лукашенко. Його головна опонентка набрала лише 10%.

Країни ЄС, Велика Британія, Канада не визнали результатів виборів президента у Білорусі.

Білоруси, вважаючи, що вибори були сфальсифіковані, вийшли на мирні демонстрації.

Силовики влаштували жорстокий розгін протестів. Вони били та затримували людей.

16 серпня у Білорусі пройшов марш "За свободу", в якому взяли участь понад 400 тисяч людей.

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