У Чернівецькій області 10 червня двоє спецназівців Нацполіції, за офіційною версією, були поранені грабіжником в приватному будинку. Водночас журналісти підозрюють правоохоронців у прихованні власних розбірок між собою.

Таку інформацію 22 червня повідомив журналіст Костянтин Стогній в коментарі "Страні". Він також надав журналістам відео з місця стрілянини.

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Версія стрілянини в Чернівцях 10 червня від Стогнія

Він розповів про щонайменше дві групи спецназу, які зайшли в будинок один навпроти одного та відкрили вогонь всередині.

При цьому ймовірний злочинець з пістолетом одразу втік у підвал. На відео також видно, що злочинець був не один, а з поплічником, який стояв за спиною біля сходів до підвалу.

Згодом хтось із групи силовиків кричить про те, що когось треба "добити". Вже в наступному кадрі з кімнати, що розташована навпроти входу, звідки зайшла перша група спецназу "КОРД", витягають пораненого поліцейського. Його, за словами Стогнія, очевидно, ніяк не міг поранити злочинець з пістолетом.

При цьому в підвалі чути шум, схожий на постріли. Поранений в ногу, як повідомляє офіційна версія, злочинець помер через два дні в реанімації. Це підтвердив журналістам головний лікар медзакладу. Щоправда, поліція про це ще не інформувала.

Чому момент штурму і загибель підозрюваного так ретельно "приховали" від очей громадськості? Чи не "добили" підозрюваного самі поліцейські, щоб приховати сліди провальної операції, або щоб затриманий не видав своїх спільників і босів? Також незрозуміло, яка доля другого підозрюваного,

– задається питаннями Стогній.

Дивіться відео стрілянини в Чернівцях 10 червня:

Повну версію відео обіцяли оприлюднять в програмі "Надзвичайні новини" на телеканалі ICTV.

Зверніть увагу! Журналісти зазначають, що в офіційному зведенні з 8 червня до 21 липня – немає жодного вбитого або загиблого від тяжких тілесних ушкоджень.