В Черновицкой области 10 июня двое спецназовцев Нацполиции, по официальной версии, были ранены грабителем в частном доме. В то же время журналисты подозревают правоохранителей в сокрытии собственных разборок между собой.

Такую информацию 22 июня сообщил журналист Константин Стогний в комментарии "Стране". Он также предоставил журналистам видео с места стрельбы.

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Версия стрельбы в Черновцах 10 июня от Стогния

Он рассказал о как минимум двух группах спецназа, которые зашли в дом друг напротив друга и открыли огонь внутри.

При этом предполагаемый преступник с пистолетом сразу бежал в подвал. На видео также видно, что преступник был не один, а с подельником, который стоял за спиной у лестницы в подвал.

Впоследствии кто-то из группы силовиков кричит о том, что кого-то надо "добить". Уже в следующем кадре из комнаты, расположенной напротив входа, откуда зашла первая группа спецназа "КОРД", вытаскивают раненого полицейского. Его, по словам Стогния, очевидно, никак не мог поранить преступник с пистолетом.

При этом в подвале слышен шум, похожий на выстрелы. Раненый в ногу, как сообщает официальная версия, преступник умер через два дня в реанимации. Это подтвердил журналистам главный врач медучреждения. Правда, полиция об этом еще не информировала.

Почему момент штурма и гибель подозреваемого так тщательно "скрыли" от глаз общественности? Не "добили" ли подозреваемого сами полицейские, чтобы скрыть следы провальной операции или чтобы задержанный не выдал своих сообщников и боссов? Также непонятно, какая судьба второго подозреваемого,

– задается вопросами Стогний.

Смотрите видео стрельбы в Черновцах 10 июня:

Полную версию видео обещали обнародовать в программе "Чрезвычайные новости" на телеканале ICTV.

Обратите внимание! Журналисты отмечают, что в официальной сводке с 8 июня по 21 июля – нет ни одного убитого или погибшего от тяжких телесных повреждений.