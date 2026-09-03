Рішення будуть дуже жорсткі: в Офісі Президента відреагували на перестрілку між СБУ та ГУР

2 вересня сталася стрілянина між співробітниками СБУ та ГУР у Києві. Президент України зажадав відповідальності та кадрових рішень щодо учасників інциденту. Згодом з'явився указ, який передбачає звільнення Олега Храмова з посади начальника Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк, коментуючи у розмові з 24 Каналом стрілянину в Києві, наголосив на тому, що Зеленський наголосив на неприпустимості таких дій між силовими структурами, у цьому випадку – Службою безпеки й Головним управлінням розвідки.

Перестрілка між ГУР та СБУ: що буде далі

У стилі президента, як зазначив радник ОПУ, були доволі жорсткі рішення, в тому числі звільнення відповідних людей. Сьогодні, з його слів, є необхідність проведення внутрішніх розслідувань і у ГУР, і у СБУ.

Далі маємо відповідні накази для того, щоб певну роботу виконали інші правоохоронні органи: Генеральна прокуратура і ДБР. Якщо є підтверджені факти співпраці з ФСБ (щодо Каплунова – 24 Канал), це одне, але треба, щоб це було чітко зафіксовано і доведено до всіх зацікавлених осіб. Далі все має відбуватися в межах законних процедур, незалежно від того, яку хто функцію виконує: як правоохоронний орган чи як орган спецслужбістський,

– пояснив Подоляк.

Він висловився про те, що іноді непорозуміння між спецслужбами можуть виникати. Це, з його слів, притаманно різним країнам. Періодично бувають певні непорозуміння, тому що у всіх є свої таємні процедури й процеси. Але все ж таки, як підкреслив радник ОПУ, треба знаходити в собі сили все робити чітко, тобто дати можливість правоохоронним органам розслідувати, що це було.

Далі має бути політична і юридична відповідальність. Я думаю, що до цього всього Україна йде правильно і всі ці кроки будуть виконані. Доволі швидко і жорстко відреагував президент. Ми бачимо і заяви СБУ, і заяви ГУР, що вони готові максимально відкрито все це внутрішньо розслідувати,

– підсумував Подоляк.

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