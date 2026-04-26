ЗМІ показали момент евакуації Трампа, його дружини і Венса під час стрілянини
- Дональда та Меланію Трамп евакуювали під час вечері Асоціації кореспондентів Білого Дому у Вашингтоні, де пролунали постріли.
- На заході також був присутній віцепрезидент та політики США, яких теж евакуювали.
У Вашингтоні пролунали постріли під час вечері Асоціації кореспондентів Білого Дому. Зокрема, Дональда Трампа та його дружину евакуювали охоронці.
Кадри з місця події оприлюднили у CNN.
Як рятували Дональда та Меланію Трамп?
Стрілянина сталась увечері 25 квітня під час вечері у Вашингтоні. Окрім представників медіа на заході були присутні президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп.
У момент стрілянини зі сцени почали евакуацію політиків. Зокрема, на кадрах з мережі видно як виводять Дональда та Меланію Трамп, а також віцепрезидента США Джей Ді Венса.
Евакуація лідера та першої леді США у Вашингтоні: дивіться відео
Джей Ді Венса наполегливо евакуюювали: дивіться відео
Очевидець розповів CNN, що почув гучні постріли у коридорі, коли вийшов із головної зали. За його словами, його поклали на підлогу поліцейські, а згодом відвели в безпечне місце.
Інші деталі стрілянини
Вечеря відбувалась 25 квітня у готелі Хілтон у Вашингтоні. У 1981 році у тому ж готелі стався замах на Рональда Рейгана.
Попередньо встановлено, що озброєний чоловік намагався прорватись через охорону. Відкривши вогонь, він поранив одного з агентів Секретної служби. Куля влучила в ділянку, закриту бронежилетом, тому обійшлось без серйозних травм.
Арештовано було 31-річного Коула Томаса Аллена з Торранса, Каліфорнія. Його госпіталізували, але він має постати перед судом 27 квітня. До того ж президент Трамп опублікував фото підозрюваного.