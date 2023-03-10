У центрі Свідків Єгови в Гамбурзі влаштували жорстоку стрілянину: багато жертв

Моторошна стрілянина сталася у центрі Свідків Єгови у Гамбурзі. За наявними даними, щонайменше семеро людей загинули. Також відомо про поранених.

Відомо, що стрілянина сталася у центрі Свідків Єгови близько 21:00 за місцевим часом 9 березня. Той кривавий четвер забрав кілька життів у тих, хто перебував всередині будівлі на вулиці Деельбоге в районі Гросс-Борстель на той момент.

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Мотиви залишаються незрозумілими

Як розповідає німецьке видання Bild, загинуло семеро людей. Що стосується поранених, то їх, попередньо, восьмеро. Правда, журналістам представник поліції відмовився уточнювати кількість жертв. Водночас він зауважив, що мотив нападу залишається незрозумілим.

Наслідки моторошної стрілянини у Гамбурзі: дивіться відео

За даними правоохоронців, нападник діяв один. Ймовірно, він уже мертвий. Правда, достеменно незрозуміло, чи є він серед виявлених загиблих у центрі.

Ми думаємо, що нападник діяв самостійно. Усі заходи поліції в околицях послідовно припиняються. Розслідування обставин злочину триває,

– повідомив речник гамбурзької поліції.

Поліцейські надають допомогу пораненим: дивіться відео

Поліцейських викликали близько 21:15. Вони отримали повідомлення, що всередині будівлі лунають постріли. Про це розповів речник поліції Хольгер Ферен. Правоохоронці, котрі увійшли всередину центру, виявили людей, які "могли бути серйозно поранені вогнепальною зброєю, деякі з них – смертельно", – зазначив він.

Поліцейські також почули постріл з верхньої частини будівлі і піднялися нагору, де також знайшли людину. Наразі ми не маємо жодних ознак того, що хтось із нападників втік,

– зазначив Ферен.

Наразі правоохоронці займаються розслідуванням. Вони пообіцяли поділитися додатковою інформацією, коли вона буде доступною.

Стрілянина в Тель-Авіві

На жаль, стрілянина також сталася ввечері 9 березня й у центрі Тель-Авіва. Вогонь відкрили поблизу кафе. Відомо, що поранень зазнали щонайменше троє людей. Один із потерпілих – у важкому стані. Інші зазнали легких поранень.

В Тель-Авіві сталася стрілянина в центрі міста: дивіться відео

Ролики з місця події демонструють, що стрілянину по мирних в Ізраїлі. Відомо, що діяли двоє зловмисників. Одного з терористів застрелили. Другому, ймовірно, вдалося втекти. Правоохоронці займаються його пошуком.